Quién es la dueña del auto negro: el crimen de Agostina Vega podría dar un giro inesperado

Crimen de Agostina Vega: quién es la dueña del auto negro

"Yo quiero que la investiguen a esa mujer, esa mujer debe tener algo que ver con mi hija, ella lo apaña mucho a él", había manifestado Heredia ante los medios durante una movilización realizada en Córdoba. Según relató, la mujer habría intentado defender a Barrelier cuando fue increpado por el padre de Agostina.

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La madre de la adolescente aseguró además que conocía a esta persona de haberla visto en dos oportunidades y la identificó únicamente por su nombre de pila. "Es una amante de Claudio, no recuerdo su apellido. Sé que se llama Soledad", expresó en aquel momento, antes de conocerse la noticia del aberrante crimen.

Con el hallazgo de los restos de Agostina y el avance de la investigación judicial, el foco vuelve a posarse sobre esta mujer, especialmente por la presunta utilización de un Ford K que habría estado a disposición de Barrelier.

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La amante de Barrelier: vinculada o no al crimen de Agostina Vega

En las próximas horas podría ser convocada a prestar declaración testimonial para esclarecer cuál era su vínculo con el acusado y determinar si tuvo algún tipo de participación, conocimiento o colaboración posterior al crimen.

La Justicia buscará establecer si Soledad tuvo alguna intervención en los hechos investigados, si colaboró en el eventual ocultamiento de pruebas o de los restos de la víctima, o si, por el contrario, su relación con Barrelier no guarda ninguna conexión con el femicidio.

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Por el momento no pesa ninguna imputación sobre la mujer, aunque su nombre aparece cada vez con más fuerza en el marco de una causa que continúa sumando medidas de prueba para reconstruir uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos tiempos en Córdoba.