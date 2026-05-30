Prime Video tiene una biblioteca casi infinita... o al menos tiene miles de producciones disponibles para los usuarios. Desde películas para ver una tarde con amigos, miniseries para hacer una maratón, o series con varias temporadas.
Prime Video tiene una serie de intriga y crimen que se convertirá en tu nueva favorita
Esta serie es protagonizada por Stephen Dillane, de Juego de Tronos, y Clémence Poésy, de Harry Potter
En esta ocasión, traemos como recomendación El Túnel (Tunnel), un drama británico-francés que se estrenó en 2013 por la cadena Sky y ganó tanto éxito que lanzó dos temporadas más, que ahora están disponibles en Prime Video.
Combina drama, suspenso, intriga y crimen en una historia que te atrapa desde el primer capítulo. Tiene 24 episodios, a lo largo de tres temporadas. Está inspirada en la serie danesa-sueca Broen creada por Hans Rosenfeld. Es protagonizada por Stephen Dillane, de Juego de Tronos, y Clémence Poésy, de Harry Potter.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"El caso toma un giro surrealista cuando se hace un descubrimiento impactante en la escena del crimen, lo que obliga a la policía francesa y británica a formar una sociedad incómoda", revela la descripción oficial de Prime Video.
La serie sigue al detective británico Karl Roebuck y a la detective francesa Elise Wasserman, quienes comienzan a trabajar juntos luego de descubrir la parte superior de Marie Villeneuve, una política francesa, y la parte baja de Gemma Kirwan, una prostituta británica que estaba desaparecida desde hace varios meses.
El hallazgo aparece en el Túnel del Canal de la Mancha, en la frontera entre Gran Bretaña y Francia. A medida que se levanta el cadáver, queda claro que este no es un asesinato ordinario. Más tarde, los detectives descubren que el asesino en serie se encuentra matando y aterrorizando en los dos países, así que inician una investigación.
Reparto
- Stephen Dillane como el inspector jefe de detectives Karl Roebuck.
- Clémence Poésy interpreta al Capitán.
- Angel Coulby como Laura Roebuck.
- Thibault de Montalembert es el comandante Olivier.
- Cédric Vieira es el teniente Phillipe Viot.