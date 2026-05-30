Prime Video tiene una serie de intriga y crimen que se convertirá en tu nueva favorita

Combina drama, suspenso, intriga y crimen en una historia que te atrapa desde el primer capítulo. Tiene 24 episodios, a lo largo de tres temporadas. Está inspirada en la serie danesa-sueca Broen creada por Hans Rosenfeld. Es protagonizada por Stephen Dillane, de Juego de Tronos, y Clémence Poésy, de Harry Potter.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"El caso toma un giro surrealista cuando se hace un descubrimiento impactante en la escena del crimen, lo que obliga a la policía francesa y británica a formar una sociedad incómoda", revela la descripción oficial de Prime Video.

La serie sigue al detective británico Karl Roebuck y a la detective francesa Elise Wasserman, quienes comienzan a trabajar juntos luego de descubrir la parte superior de Marie Villeneuve, una política francesa, y la parte baja de Gemma Kirwan, una prostituta británica que estaba desaparecida desde hace varios meses.

el tunel Esta serie combina crimen, asesinatos y drama.

El hallazgo aparece en el Túnel del Canal de la Mancha, en la frontera entre Gran Bretaña y Francia. A medida que se levanta el cadáver, queda claro que este no es un asesinato ordinario. Más tarde, los detectives descubren que el asesino en serie se encuentra matando y aterrorizando en los dos países, así que inician una investigación.

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