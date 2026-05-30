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Prime Video tiene una serie de intriga y crimen que se convertirá en tu nueva favorita

Esta serie es protagonizada por Stephen Dillane, de Juego de Tronos, y Clémence Poésy, de Harry Potter

Paula García
Por Paula García [email protected]
La actriz Clémence Poésy interpretó a Fleur Delacour en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. El actor Stephen Dillane fue Stannis Baratheon en Game of Thrones.

La actriz Clémence Poésy interpretó a Fleur Delacour en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. El actor Stephen Dillane fue Stannis Baratheon en Game of Thrones.

Prime Video tiene una biblioteca casi infinita... o al menos tiene miles de producciones disponibles para los usuarios. Desde películas para ver una tarde con amigos, miniseries para hacer una maratón, o series con varias temporadas.

En esta ocasión, traemos como recomendación El Túnel (Tunnel), un drama británico-francés que se estrenó en 2013 por la cadena Sky y ganó tanto éxito que lanzó dos temporadas más, que ahora están disponibles en Prime Video.

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El guionista principal de Tunnel, Ben Richards, trabaj&oacute; con Hans Rosenfeldt, creador de la serie original.&nbsp;

El guionista principal de Tunnel, Ben Richards, trabajó con Hans Rosenfeldt, creador de la serie original.

Combina drama, suspenso, intriga y crimen en una historia que te atrapa desde el primer capítulo. Tiene 24 episodios, a lo largo de tres temporadas. Está inspirada en la serie danesa-sueca Broen creada por Hans Rosenfeld. Es protagonizada por Stephen Dillane, de Juego de Tronos, y Clémence Poésy, de Harry Potter.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"El caso toma un giro surrealista cuando se hace un descubrimiento impactante en la escena del crimen, lo que obliga a la policía francesa y británica a formar una sociedad incómoda", revela la descripción oficial de Prime Video.

La serie sigue al detective británico Karl Roebuck y a la detective francesa Elise Wasserman, quienes comienzan a trabajar juntos luego de descubrir la parte superior de Marie Villeneuve, una política francesa, y la parte baja de Gemma Kirwan, una prostituta británica que estaba desaparecida desde hace varios meses.

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Esta serie combina crimen, asesinatos y drama.&nbsp;

Esta serie combina crimen, asesinatos y drama.

El hallazgo aparece en el Túnel del Canal de la Mancha, en la frontera entre Gran Bretaña y Francia. A medida que se levanta el cadáver, queda claro que este no es un asesinato ordinario. Más tarde, los detectives descubren que el asesino en serie se encuentra matando y aterrorizando en los dos países, así que inician una investigación.

Reparto

  • Stephen Dillane como el inspector jefe de detectives Karl Roebuck.
  • Clémence Poésy interpreta al Capitán.
  • Angel Coulby como Laura Roebuck.
  • Thibault de Montalembert es el comandante Olivier.
  • Cédric Vieira es el teniente Phillipe Viot.

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