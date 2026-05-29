Detuvieron a un ex funcionario mendocino de Alberto Fernández y Javier Milei con millones de dólares y drogas

Facundo Leal La Policía Federal allanó varios domicilios vinculados al mendocino Facundo Leal. Encontraron una fuerte suma en dólares y drogas de diseño. Foto de archivo.

Fuentes del caso indicaron que junto al dinero y las drogas, se incautaron dispositivos electrónicos y documentación que será analizada por los investigadores para determinar su posible vinculación con la causa original.

El giro en la causa contra el ex titular de ARSAT

De acuerdo con la información publicada, el hallazgo se produjo de manera circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba ni delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

El caso está a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y cuenta con la intervención del fiscal Fernando Domínguez. La investigación surgió a partir de presuntas irregularidades detectadas tras el faltante de equipamiento tecnológico en la empresa estatal.

Los elementos encontrados en el domicilio de Leal abrieron nuevas hipótesis que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia para determinar si guardan relación con los hechos investigados o constituyen delitos independientes.

Facundo Leal Arsat.jpg Leal viene del peronismo. Fue uno de los impulsores de ARSAT, de la que después fue presidente. Imagen de archivo.

Quién es el mendocino implicado

Leal cuenta con una extensa carrera en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y posteriormente fue designado al frente del ORSNA por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional. Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, tras presentar su renuncia al cargo.

Al momento del allanamiento y su detención, el ex funcionario seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, pese a haber dejado la conducción del organismo meses atrás, según señalaron fuentes citadas por la prensa.

Cómo sigue la investigación al ex titular ARSAT

La causa se encuentra en etapa de investigación y los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes. Fuentes judiciales indicaron que se buscará establecer el origen de los fondos, el destino del dinero hallado y la eventual vinculación con las maniobras investigadas en torno a contratos y operaciones dentro de la compañía estatal.

Mientras tanto, Leal permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, en un expediente que, a partir del hallazgo, sumó nuevas derivaciones de alcance penal, económico y político.