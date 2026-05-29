Una camioneta volcó tras un fuerte choque contra un auto y casi aplasta a otro vehículo que había frenado

Según se pudo reconstruir, la camioneta circulaba por Bajada de Arrollabes y un auto Fiat Palio, en el que viajaban una mujer y un niño, lo hacía por Santiago del Estero. Por causas que se intentan determinar, ambos vehículos chocaron en la esquina. El Palio terminó girado en sentido contrario al que transitaba y la camioneta quedó dada vuelta en medio de la calle.

Embed - Accidente Santiago del Estero y Arrollabes

La maniobra de tránsito que casi termina en tragedia

Tras el vuelco, la Toyota se desplazó hacia un vehículo utilitario que estaba detenido esperando para avanzar. El auto era conducido por una mujer que no tuvo participación en el choque inicial.

La camioneta terminó impactando contra el utilitario y faltó muy poco para que directamente lo aplastara. A pesar de la escena y de los daños materiales, la conductora salió ilesa.

Vecinos reclaman un semáforo para estas calles

Vecinos entrevistados por Canal 7 manifestaron que los accidentes son frecuentes en esa esquina y reclamaron la colocación de un semáforo. Según señalaron, el problema se agrava porque de un lado de la calle corresponde a Las Heras y del otro a Capital, por lo que “nadie se hace cargo”.

También explicaron que Bajada de Arrollabes desemboca en una zona donde Santiago del Estero pasa a llamarse Piedras y se convierte en doble mano, algo que vuelve todavía más complicada la circulación. De hecho una vecina contó que el jueves hubo otro choque en ese mismo lugar.