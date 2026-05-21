El accidente que le arrebató la vida a un hombre de la manera más violenta cuando caminaba por la banquina

Hasta el momento, la identidad del peatón no ha sido dada a conocer de forma oficial por los peritos, a la espera de la notificación a sus familiares.

Por su parte, el conductor del camión involucrado -cuyos datos tampoco trascendieron- detuvo su marcha de inmediato tras el accidente y se puso a disposición de los efectivos policiales por la tragedia.

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Investigación en curso por el accidente

Las circunstancias que rodearon la fatal secuencia son todavía materia de una intensa investigación judicial. La fiscalía de turno ordenó el resguardo de la escena para que la Policía Científica realice las pericias accidentológicas correspondientes.

Los investigadores buscan determinar variables clave de la tragedia:

Las condiciones de visibilidad en ese sector de la traza al momento del choque .

. Si la víctima caminaba sobre la banquina o intentaba cruzar la calzada.

La velocidad a la que circulaba el transporte de carga.

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Una jornada trágica en las rutas de Córdoba

Este choque fatal se sumó a una seguidilla de accidentes graves ocurridos el mismo miércoles en la provincia. Horas más tarde, sobre la Ruta Provincial 6 (entre La Laguna y Pasco), un automovilista de 75 años también perdió la vida al chocar de atrás a otro camión que se encontraba detenido en la calzada producto de un vuelco previo, exponiendo una vez más la alarmante situación de la siniestralidad vial en las rutas del centro del país.