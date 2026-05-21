Un trágico accidente vial conmocionó en las últimas horas al sur de la provincia de Córdoba. Un peatón perdió la vida de manera instantánea tras ser atropellado por un camión de gran porte mientras caminaba a la vera de la ruta.
El accidente que le arrebató la vida a un hombre de la manera más violenta cuando caminaba por la banquina
Un hombre circulaba caminando por la banquina, cuando fue sorprendido de manera repentina y murió en un accidente
El siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 22:00 horas sobre la Ruta Nacional 35, en el tramo que conecta el acceso a la localidad de Huinca Renancó con el límite de la provincia de La Pampa, una zona de intenso tránsito de carga pesada.
Accidente y tragedia en la ruta: muerte en el acto
Según informaron fuentes policiales y de la Policía Caminera de Córdoba, las autoridades fueron alertadas mediante un llamado de urgencia sobre la presencia de un cuerpo tendido en el asfalto. Al arribar al kilómetro indicado junto a un servicio de emergencias médicas de la zona, los profesionales solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima tras un violento accidente.
Hasta el momento, la identidad del peatón no ha sido dada a conocer de forma oficial por los peritos, a la espera de la notificación a sus familiares.
Por su parte, el conductor del camión involucrado -cuyos datos tampoco trascendieron- detuvo su marcha de inmediato tras el accidente y se puso a disposición de los efectivos policiales por la tragedia.
Investigación en curso por el accidente
Las circunstancias que rodearon la fatal secuencia son todavía materia de una intensa investigación judicial. La fiscalía de turno ordenó el resguardo de la escena para que la Policía Científica realice las pericias accidentológicas correspondientes.
Los investigadores buscan determinar variables clave de la tragedia:
- Las condiciones de visibilidad en ese sector de la traza al momento del choque.
- Si la víctima caminaba sobre la banquina o intentaba cruzar la calzada.
- La velocidad a la que circulaba el transporte de carga.
Una jornada trágica en las rutas de Córdoba
Este choque fatal se sumó a una seguidilla de accidentes graves ocurridos el mismo miércoles en la provincia. Horas más tarde, sobre la Ruta Provincial 6 (entre La Laguna y Pasco), un automovilista de 75 años también perdió la vida al chocar de atrás a otro camión que se encontraba detenido en la calzada producto de un vuelco previo, exponiendo una vez más la alarmante situación de la siniestralidad vial en las rutas del centro del país.