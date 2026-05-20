Accidente en Chubut: su auto se descompuso, se bajó para repararlo y terminó atropellada

Embed - UNA MUJER FUE ATROPELLADA POR SU PROPIO AUTO

El particular accidente en Chubut

El desafortunado accidente ocurrió el martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando la mujer se bajó de su auto para revisar un desperfecto mecánico. La decisión que tomó es la haría cualquier persona: abrir el capot en busca de determinar cuál era el problema que afectaba al rodado. Pero cuando la mujer realizó esa acción, el vehículo avanzó por encima suyo, ya que se olvidó de activar el freno de mano.

El hecho ocurrió precisamente en la avenida Roca 600 y quedó registrado por las cámaras de seguridad locales. El video fue publicado por medios locales y se viralizó rápidamente ya que mostró el momento en que la damnificada se baja de un Renault Clio, procede a abrir el capot e inmediatamente es atropellada por el vehículo.

La víctima del accidente es una mujer que tiene 38 años. Tras el episodio, testigos llamaron a una ambulancia y fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Las autoridades policiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro y no presentó fracturas ni lesiones de gravedad pese a que el auto le pasó literalmente por encima.