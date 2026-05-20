Se acerca el fin de semana largo por el 25 de mayo y tanto los habitantes de Mendoza como los turistas que visitan la provincia, ya comienzan a planificar sus actividades, aunque están más que expectantes sobre lo que indique el pronóstico del tiempo.
Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo en Mendoza
Se viene un fin de semana XL en Mendoza y el pronóstico del tiempo extendido ya señala todos los detalles
Ya sea para compartir un tradicional locro, disfrutar de un paseo por la montaña o simplemente descansar en casa, la gran pregunta de todos es qué pasará con el pronóstico del tiempo.
Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Mendoza se prepara para vivir jornadas típicas de otoño: mañanas bastante frías, tardes agradables pero frescas, y una nubosidad que irá variando con el correr de los días.
A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo día por día para que organices tu agenda del sábado al lunes feriado.
Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo
- Sábado: para el primer día del fin de semana largo, el pronóstico del tiempo indica que el sol intentará asomarse, pero compartirá protagonismo con las nubes. Se espera un cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche. Los vientos serán leves, soplando desde el sector sur. En cuanto a las temperaturas, el abrigo será indispensable si salís temprano: la mínima rondará los 3°C, mientras que por la tarde el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima de 14°C, ideal para dar un paseo por el Parque San Martín.
- Domingo: el domingo también será un dia “invernal”. El SMN anticipa que la nubosidad irá en aumento, dejando un cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada. Si bien no se esperan precipitaciones importantes, la falta de sol hará que la sensación térmica sea menor. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 4°C en el Gran Mendoza, y la máxima apenas rozará los 16°C. Una excusa perfecta para quedarse puertas adentro, disfrutar de unos buenos mates o preparar las comidas tradicionales de la vigilia patria.
- Lunes 25 de Mayo: para el feriado del lunes, en conmemoración de la Revolución de Mayo, el tiempo nos dará un respiro en cuanto a la nubosidad. El cielo tenderá a despejarse, regalándonos una jornada a pleno sol en Mendoza. Sin embargo, atención a los más friolentos: el cielo despejado durante la madrugada traerá aparejada una mañana helada, con una mínima que podría caer hasta los 5°C. Ya hacia el mediodía y la tarde, el sol hará su trabajo y elevará la temperatura hasta unos confortables 17°C.
Pronóstico del tiempo: recomendaciones para salir a la ruta
Para aquellos que tengan planeado aprovechar estos tres días para viajar hacia la Alta Montaña (Uspallata, Potrerillos o el límite con Chile), se recomienda consultar el pronóstico del tiempo y los pasos fronterizos de manera constante. Si bien el llano no presenta alertas de lluvias, en las zonas cordilleranas las temperaturas descenderán bajo cero y podrían registrarse algunas inestabilidades o ráfagas de viento.