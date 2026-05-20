Qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo en Mendoza

A continuación, el detalle del pronóstico del tiempo día por día para que organices tu agenda del sábado al lunes feriado.

pronostico del tiempo verano primavera calor parque general san martin Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

Sábado: para el primer día del fin de semana largo, el pronóstico del tiempo indica que el sol intentará asomarse, pero compartirá protagonismo con las nubes. Se espera un cielo parcialmente nublado desde la mañana hasta la noche. Los vientos serán leves, soplando desde el sector sur. En cuanto a las temperaturas, el abrigo será indispensable si salís temprano: la mínima rondará los 3°C, mientras que por la tarde el termómetro trepará hasta alcanzar una máxima de 14°C, ideal para dar un paseo por el Parque San Martín.

Pronostico del tiempo, lluvia, nieve, frío, clima Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Domingo: el domingo también será un dia “invernal”. El SMN anticipa que la nubosidad irá en aumento, dejando un cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada. Si bien no se esperan precipitaciones importantes, la falta de sol hará que la sensación térmica sea menor. La temperatura mínima se ubicará cerca de los 4°C en el Gran Mendoza, y la máxima apenas rozará los 16°C. Una excusa perfecta para quedarse puertas adentro, disfrutar de unos buenos mates o preparar las comidas tradicionales de la vigilia patria.

Pronostico del tiempo - otoño en Mendoza - frío - Parque General San Martín Foto: Gentileza Celia Duek

Lunes 25 de Mayo: para el feriado del lunes, en conmemoración de la Revolución de Mayo, el tiempo nos dará un respiro en cuanto a la nubosidad. El cielo tenderá a despejarse, regalándonos una jornada a pleno sol en Mendoza. Sin embargo, atención a los más friolentos: el cielo despejado durante la madrugada traerá aparejada una mañana helada, con una mínima que podría caer hasta los 5°C. Ya hacia el mediodía y la tarde, el sol hará su trabajo y elevará la temperatura hasta unos confortables 17°C.

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Pronóstico del tiempo: recomendaciones para salir a la ruta

Para aquellos que tengan planeado aprovechar estos tres días para viajar hacia la Alta Montaña (Uspallata, Potrerillos o el límite con Chile), se recomienda consultar el pronóstico del tiempo y los pasos fronterizos de manera constante. Si bien el llano no presenta alertas de lluvias, en las zonas cordilleranas las temperaturas descenderán bajo cero y podrían registrarse algunas inestabilidades o ráfagas de viento.