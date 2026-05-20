De los 10 diputados nacionales mendocinos, 7 ya decidieron aprobar el recorte del subsidio de Zona Fría

Entre ellos estaban los 5 libertarios: Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio. A ellos se sumaban los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que ya habían firmado -en disidencia- el despacho de mayoría del proyecto que busca recortar el subsidio de Zona Fría y restringirlo a las zonas que beneficiaba antes de la reforma del 2021.

En contra votarían los dos peronistas Martín Aveiro y Emir Félix, a los que se sumaría la díscola Lourdes Arrieta, que en las últimas votaciones viene mostrándose en contra de los proyectos de La Libertad Avanza, de cuyo bloque se distanció hace tiempo para sumarse a Provincias Unidas.

Con ese recorte, el subsidio que actualmente beneficia a toda Mendoza, con descuentos de entre el 30% y el 50% dependiendo de la zona, ahora sólo se restringiría a Malargüe.

Según marcó el mismo Aveiro, con ese recorte unas 422.000 familias mendocinas perderían el subsidio, por lo que de aprobarse ese recorte pagarán más cara la boleta de gas.

"Al 30% de ellas se les va a incrementar un 43% lo que pagaban y a la mitad de ellas se les va a aumentar un 50%", detalló Aveiro en diálogo con El Siete.

Quiénes mantendrán el beneficio de Zona Fría

El nuevo proyecto de Zona Fría se circunscribe sólo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

Sin embargo, aquellas zonas que van a perder el subsidio podrían recibir una compensación cuyo porcentaje no está definido.

Esa compensación llegará a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí están incluidos hogares con ingresos netos menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales lo que se calcula como unos $4 millones de ingresos familiares.

También llegará a quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.