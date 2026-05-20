Este miércoles se presenta como un día clave para la gestión de Javier Milei, que ahora pretende recortar el subsidio de Zona Fría y hasta último momento negoció con las provincias el respaldo en la Cámara de Diputados. Es que La Libertad Avanza tenía ajustados los votos que necesita para votar esa reforma, que impactará de lleno en la factura de gas. Por eso es clave el respaldo que podrá cosechar de diputados nacionales cercanos, como es el caso de los radicales mendocinos.
De los 10 diputados nacionales mendocinos, 7 ya decidieron aprobar el recorte del subsidio de Zona Fría
A los 5 diputados nacionales de La Libertad Avanza se suman los 2 radicales que van a apoyar el recorte. En contra votarán los 2 del PJ y Lourdes Arrieta
En ese poroteo que se reactivó a primera hora, mientras se realizaba la sesión de labor parlamentaria previa a la sesión del recinto en Diputados, los libertarios contabilizaban 7 votos de los legisladores por Mendoza.
Entre ellos estaban los 5 libertarios: Luis Petri, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio. A ellos se sumaban los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, que ya habían firmado -en disidencia- el despacho de mayoría del proyecto que busca recortar el subsidio de Zona Fría y restringirlo a las zonas que beneficiaba antes de la reforma del 2021.
En contra votarían los dos peronistas Martín Aveiro y Emir Félix, a los que se sumaría la díscola Lourdes Arrieta, que en las últimas votaciones viene mostrándose en contra de los proyectos de La Libertad Avanza, de cuyo bloque se distanció hace tiempo para sumarse a Provincias Unidas.
Con ese recorte, el subsidio que actualmente beneficia a toda Mendoza, con descuentos de entre el 30% y el 50% dependiendo de la zona, ahora sólo se restringiría a Malargüe.
Según marcó el mismo Aveiro, con ese recorte unas 422.000 familias mendocinas perderían el subsidio, por lo que de aprobarse ese recorte pagarán más cara la boleta de gas.
"Al 30% de ellas se les va a incrementar un 43% lo que pagaban y a la mitad de ellas se les va a aumentar un 50%", detalló Aveiro en diálogo con El Siete.
Quiénes mantendrán el beneficio de Zona Fría
El nuevo proyecto de Zona Fría se circunscribe sólo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.
Sin embargo, aquellas zonas que van a perder el subsidio podrían recibir una compensación cuyo porcentaje no está definido.
Esa compensación llegará a quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Allí están incluidos hogares con ingresos netos menores o iguales a 3 Canastas Básicas Totales lo que se calcula como unos $4 millones de ingresos familiares.
También llegará a quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.