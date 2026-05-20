Alfredo Cornejo promulgó la autonomía municipal y se viene un plebiscito clave

Ahora, para que el avance se concrete en la práctica , debe ser ratificada por la ciudadanía en la próxima elección de diputados provinciales. Así cada municipio podrá redactar su propia Carta Orgánica, una especie de constitución local que permitirá definir su organización política, administrativa y de funcionamiento.

emir felix y omar felix Emir Félix, elegido convencional en las últimas elecciones junto al intendente de San Rafael, su hermano, Omar Félix. (Imagen de archivo).

Los puntos centrales de la autonomía municipal

El proyecto establece que las municipalidades gozarán de autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera, aunque aclara que no podrán avanzar sobre competencias reservadas a la provincia o a la Nación.

Además, la reforma fija límites tributarios: los municipios podrán cobrar tasas por servicios, contribuciones por mejoras y cánones vinculados al uso del espacio público, pero no estarán habilitados para crear impuestos.

Otro de los puntos centrales es que aquellos departamentos que no dicten su Carta Orgánica continuarán rigiéndose por la actual Ley Orgánica de Municipalidades.

legislatura mendoza senado mineria Juan Carlos Jaliff y Hebe Casado Juan Carlos Jaliff, Subsecretario de Justicia junto a la vicegobernadora, Hebe Casado. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

La iniciativa también prevé que la Legislatura provincial impulse una ley marco para fomentar la regionalización entre municipios.

Ahora, el paso decisivo será la consulta popular. Según establece el artículo 223 de la Constitución mendocina, la reforma deberá ser sometida al voto ciudadano en los próximos comicios legislativos. Si obtiene respaldo mayoritario, el nuevo texto quedará incorporado formalmente a la Constitución provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2057046815870996917&partner=&hide_thread=false Firmé el decreto de promulgación de la ley que da curso a la enmienda constitucional, un paso necesario para seguir fortaleciendo la institucionalidad de Mendoza.



La enmienda da mayor previsibilidad al funcionamiento de los municipios, consolidando su autonomía de acuerdo a lo… pic.twitter.com/T4TOHDpu9v — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 20, 2026

La pelea con San Rafael por la autonomía municipal

Mientras la iniciativa del Ejecutivo ya está formalmente promulgada, San Rafael espera por la decisión de la Justicia sobre el propio camino que inició en las elecciones municipales de febrero de este año. En aquel momento, los ciudadanos eligieron convencionales para la redacción de nueva Carta Orgánica.

Sin embargo, este proceso se trabó por una presentación del oficialismo -de la mano de la vicegobernadora Hebe Casado y del Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi- sobre un posible conflicto de intereses y un avance de la comuna sobre competencias de la Legislatura.

El reclamo está en la Suprema Corte de Justicia y mientras tanto continúa suspendido el avance de una nueva Carta Orgánica por parte de los convencionales.

Hace una semana, el intendente Omar Félix hizo un fuerte reclamo al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, a quien le envió un fuerte mensaje: "Llamo a la responsabilidad del presidente para que haga efectiva la decisión soberana del pueblo de San Rafael”.