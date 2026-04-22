El proyecto de autonomía municipal del Ejecutivo fue aprobado por amplia mayoría en Diputados

La autonomía será tratada por el nuevo Senado

Tras la aprobación en la Cámara Baja, la norma propuesta por el Ejecutivo pasó al Senado y es muy probable que allí sea tratada con su nueva composición luego de que el 1 de mayo asuman los senadores electos en octubre.

Se estima que no correrá peligro la sanción de la ley en la Cámara Alta porque allí también el oficialismo y sus aliados constituyen la mayoría.

En el poroteo de la Cámara de Diputados, Alfredo Cornejo ya sabía que contaba con más de los dos tercios que necesitaba para incluir la autonomía municipal en la Constitución

El oficialismo ya daba por hecho que el proyecto de enmienda iba a avanzar con la autonomía municipal en Diputados, lo que finalmente sucedió pasadas las 16.30 tras más de 6 horas de un intenso y tenso debate.

El constructor del respaldo a la iniciativa fue el presidente de Diputados, Andrés Lombardi, quien desplegó todo su poder de negociación y con eso logró alcanzar holgadamente esa cantidad de votos que requería la media sanción.

Un anticipo de ello había sido el despacho conseguido en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Allí, también obtuvo despacho en minoría un segundo proyecto de enmienda, de autoría del diputado de La Unión Mendocina, Jorge Difonso, que fue respaldado por el Partido Justicialista.

andres lombardi Andrés Peti Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: gentileza Cámara de Diputados de Mendoza

El proyecto de autonomía municipal de Cornejo

La iniciativa faculta a los municipios a redactar sus propias cartas orgánicas, pero establece límites claros a los intendentes.

El objetivo del proyecto es garantizar la autonomía en sus dimensiones política, administrativa y financiera, alineando la normativa local con los mandatos de la Constitución Nacional de 1994.

Además permite que cada comunidad –por su autonomía municipal- gestione sus intereses según su realidad social y económica, aunque con restricciones para evitar la anarquía jurídica, prohibiendo, por ejemplo, la creación de impuestos locales que interfieran con el sistema de coparticipación federal.

Antes del tratamiento de la ley se vivieron días de picantes debates que incluyó el portazo que la semana pasada dio el PJ que advirtió que una orden judicial impedía avanzar con este debate.

El peronismo aludió a una decisión de la Suprema Corte de Justicia que, como primera medida ante el conflicto de poderes planteado por el propio Poder Legislativo contra la autonomía decretada por la Municipalidad de San Rafael, dispuso que “los litigantes” cumplan con el inciso 2 del artículo 230 del Código Procesal, que ordena “suspender todo procedimiento y mantener el actual estado de situación”.

El oficialismo interpretó que esa medida -adoptada por 10 días- alcanzaba exclusivamente al Municipio de San Rafael y lo obliga a frenar el proceso de convocatoria a la convención constituyente (se votó por convencionales en octubre pasado). Por el contrario, el peronismo sanrafaelino, encabezado en Diputados por Germán Gómez, sostuvo que la orden rige para todas las partes involucradas -demandantes y demandados- y que, por lo tanto, el Gobierno tampoco debería avanzar, por ahora, con el tratamiento del proyecto de enmienda de la Constitución provincial en la Legislatura.