Autonomía municipal: tensión en la Legislatura con portazo del PJ y avance del oficialismo

Cruce por la orden de la Corte y el tratamiento de la autonomía municipal

“Ellos -por el Partido Justicialista- vinieron, se sentaron y dijeron que estaban de acuerdo con la autonomía, pero que, desde el punto de vista procesal, entendían que no se podía avanzar”, explicó Mema sobre el portazo de la oposición.

Y agregó: “De ninguna manera hay una orden de no innovar a la Legislatura sobre ninguna cuestión específica”.

natalio mema autonomia municipal enmienda Natalio Mema.

El PJ, en tanto, adelantó que formalizará su planteo ante la Corte. “El artículo 230 establece que ambos litigantes deben abstenerse de avanzar en la materia propia del conflicto, que no es otra cosa que la autonomía municipal”, argumentó Gómez, quien además elevó el tono: “San Rafael ha dado fiel cumplimiento a lo que ha ordenado la Corte. Y Mema tendría que hacerse algún cursito de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Civil. No interesa si al proyecto lo presentó el Ejecutivo, un legislador o si se trata de la acumulación de una iniciativa con media sanción”.

Autonomía municipal, sin más impuestos

Bajo ese lema presentó Natalio Mema el proyecto del oficialismo en la Cámara de Diputados, más allá de la discusión acerca de si se podía o no avanzar con su tratamiento.

“No partimos de cero: hoy los municipios ya tienen amplias facultades. El objetivo es evitar superposiciones y la creación discrecional de nuevos tributos que impacten en el bolsillo de los mendocinos”, expresó.

Lo que se busca, entonces, es darle un “mismo marco para los 18 departamentos, sin privilegios ni excepciones”.

La postura del peronismo sobre la autonomía municipal

“Nosotros estamos de acuerdo con que se incluya la enmienda, pero no con el proyecto que está impulsando el Ejecutivo que consagra la autonomía amplia pero luego la somete a revisión de la Legislatura. ¿Quién es la Legislatura de la Provincia de Mendoza para meterse en la organización que pueda tomar cada municipio y controlarle y bajarle o tacharle ciertas instituciones que puedan regular los municipios? Para eso existe un control jurisdiccional”, señaló Germán Gómez, presidente del bloque del PJ en Diputados.

german gomez autonomia municipal Germán Gómez jefe del bloque de Diputados del PJ.

“En las provincias que han avanzado en el tema de la autonomía municipal, las legislaturas no revisan las cartas orgánicas. Y si esas cartas orgánicas municipales violan de alguna forma alguna ley provincial, nacional o la misma constitución, existe un control jurisdiccional que lo hace la Corte”, explicó.

“Consagrar la autonomía por un lado y después romperla por debajo es una barbaridad”, declaró y anticipó que el peronismo esperará la definición de la Corte sobre el conflicto de poderes y, si la discusión sobre la reforma avanza en la Legislatura, darán la discusión pertinente.