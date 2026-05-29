Atlético de Madrid tomó con sorna las ofertas del Barcelona por Julián Álvarez y los escrachó en las redes

Julián Álvarez - Ecuador Julián Álvarez es un goleador campeón mundial con la Selección Argentina, y el tratamiento del Barça en la negociaciones son consideradas un manoseo hacia el club y el jugador.

El Atleti realizó tres publicaciones en las que bromeaba con intentar comprar a tres figuras del equipo Culé, los delanteros Lamine Yamal y Raphinha y el mediocampista Pedri, a cambio de entradas para un recital del reguetonero Bad Bunny o distintos paquetes de snacks.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Atleti/status/2060387377252561055&partner=&hide_thread=false HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Además, detrás de los comentarios humorísticos, el club que dirige el Cholo Simeone aseguró que el club blau-grana comete "faltas continuas de respeto" al filtrar información de forma interesada y realizó una grave denuncia, asegurando que tienen a sueldo al vicepresidente arbitral de la Real Federación Española de Fútbol y recurren a "favores políticos" para inscribir jugadores, en medio de una crisis económica.

La continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid aún no está confirmada, ya que el club entiende que el futbolista se mantiene abierto a recibir propuestas de diversos clubes, entre ellos el propio Barcelona, aunque el conjunto que juega como local en el estadio Metropolitano no se tomó de buena forma el ofrecimiento recibido.

La oferta catalana habría sido de unos 100 millones de euros y el pase del delantero Ferran Torres, lo que despertó el humor ácido de los dirigentes madrileños.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Somhiseremfcb/status/2060445614257676750&partner=&hide_thread=false Comunicado del Atlético de Madrid a @mundodeportivo



“Podría parecer en broma o en tono de humor, pero esto es muy serio. Estamos muy enfadados con el FC Barcelona, desde hace tiempo. Se ha hecho irónicamente, para poner delante de un espejo al club catalán, por lo que… pic.twitter.com/Omf7yodK65 — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 29, 2026

Los posteos virales del Atleti hacia el Barcelona

Las publicaciones que se volvieron virales muy rápidamente y superan los 500 mil likes (y visto por 58 millones de usuarios) en conjunto, el Atlético de Madrid bromeó con la posibilidad de incorporar a Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.

En cuanto al prometedor delantero español, una de las figuras del fútbol mundial en las últimas temporadas, el Atlético detalló una oferta ficticia que involucraba cuatro entradas para el próximo recital de Bad Bunny, una suscripción anual a un medio informativo español y un paquete de pipas.

Cambiando el tono, luego de negar haberle ofrecido al director deportivo del club rival un cargo como scout, el club madrileño afirmó que "el Atlético de Madrid nunca haría algo así" y acusó al Barcelona de generar una "campaña de acoso y derribo" sobre Julián Álvarez, afirmando también que sufren "filtraciones interesadas, fake news y faltas continuas de respeto", algo que forma parte de la "maquinaria Culé de inventar historietas".

ya lejos de lo irónico y humor ácido, la denuncia grave llegó sobre el final del comunicado, afirmando que a su club jamás se le ocurriría "tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores", en relación a la investigación que pesa sobre el ex vicepresidente José María Negreira, que habría recibido pagos de 7,3 millones de euros entre 2011 y 2018 parte del club Culé.