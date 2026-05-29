Las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona FC por el pase del argentino Julián Álvarez, parecen haber tomado un mal rumbo, ya que el club madrileño ha preferido tomar con sorna lo que consideran una falta de respeto por lo escueto de las ofertas por el goleador.
Atlético de Madrid tomó con sorna las ofertas del Barcelona por Julián Álvarez y los escrachó en las redes
En medio de las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el pase de Julián Álvarez, el club Colchonero hizo posteos irónicos sobre el tema
El club Colchonero no ha tomado en serio las ofertas por Julián Álvarez del Barcelona, se habla de una cotización de 150 millones de euros, y la oferta ha sido de 100 millones (un tercio por debajo); y por eso lanzó una serie de publicaciones irónicas a la red social X.
Los posteos irónicos del Atlético Madrid escrachando al Barça
El club madrileño, con varios argentinos entre sus filas, se mofó de los catalanes al recibir una oferta poco seria por Julián Álvarez, estrella del equipo y del seleccionado argentino que disputará su segundo Mundial 2026.
El Atleti realizó tres publicaciones en las que bromeaba con intentar comprar a tres figuras del equipo Culé, los delanteros Lamine Yamal y Raphinha y el mediocampista Pedri, a cambio de entradas para un recital del reguetonero Bad Bunny o distintos paquetes de snacks.
Además, detrás de los comentarios humorísticos, el club que dirige el Cholo Simeone aseguró que el club blau-grana comete "faltas continuas de respeto" al filtrar información de forma interesada y realizó una grave denuncia, asegurando que tienen a sueldo al vicepresidente arbitral de la Real Federación Española de Fútbol y recurren a "favores políticos" para inscribir jugadores, en medio de una crisis económica.
La continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid aún no está confirmada, ya que el club entiende que el futbolista se mantiene abierto a recibir propuestas de diversos clubes, entre ellos el propio Barcelona, aunque el conjunto que juega como local en el estadio Metropolitano no se tomó de buena forma el ofrecimiento recibido.
La oferta catalana habría sido de unos 100 millones de euros y el pase del delantero Ferran Torres, lo que despertó el humor ácido de los dirigentes madrileños.
Los posteos virales del Atleti hacia el Barcelona
Las publicaciones que se volvieron virales muy rápidamente y superan los 500 mil likes (y visto por 58 millones de usuarios) en conjunto, el Atlético de Madrid bromeó con la posibilidad de incorporar a Lamine Yamal, Pedri y Raphinha.
En cuanto al prometedor delantero español, una de las figuras del fútbol mundial en las últimas temporadas, el Atlético detalló una oferta ficticia que involucraba cuatro entradas para el próximo recital de Bad Bunny, una suscripción anual a un medio informativo español y un paquete de pipas.
Cambiando el tono, luego de negar haberle ofrecido al director deportivo del club rival un cargo como scout, el club madrileño afirmó que "el Atlético de Madrid nunca haría algo así" y acusó al Barcelona de generar una "campaña de acoso y derribo" sobre Julián Álvarez, afirmando también que sufren "filtraciones interesadas, fake news y faltas continuas de respeto", algo que forma parte de la "maquinaria Culé de inventar historietas".
ya lejos de lo irónico y humor ácido, la denuncia grave llegó sobre el final del comunicado, afirmando que a su club jamás se le ocurriría "tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores", en relación a la investigación que pesa sobre el ex vicepresidente José María Negreira, que habría recibido pagos de 7,3 millones de euros entre 2011 y 2018 parte del club Culé.