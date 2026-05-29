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Durísima crítica de un referente a Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca en Copa Libertadores

Un ex jugador y campeón con Boca Juniors emitió durísimo conceptos contra el presidente Juan Román Riquelme: "Es una dictadura"

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El Mono Hugo Perotti criticó duramente y con tristeza a la dirigencia, en particular a Juan Román Riquelme,  y jugadores de Boca por el presente que vive la institución.

El Mono Hugo Perotti criticó duramente y con tristeza a la dirigencia, en particular a Juan Román Riquelme,  y jugadores de Boca por el presente que vive la institución.

Boca Juniors recibió este jueves por la noche un duro cachetazo en la Copa Libertadores, al ser eliminado en en la fase de grupos, a la bronca manifiesta de los de los hinchas, se le sumó la de un ex jugador del Xeneize, que le apuntó a Juan Román Riquelme.

Por la 6ª fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, la derrota de local por 1-0 ante Universidad Católica de Chile levantó polvareda en La Bombonera y entre los simpatizante. También hubo palabras autorizadas, por su pasado en el club, como la de Hugo Osmar El Mono Perotti.

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El Mono. Siempre ligado al club Boca Juniors, Hugo Osmar Perotti, critic&oacute; la actualidad de la instituci&oacute;n, alejada de su hist&oacute;rica m&iacute;stica.

El Mono. Siempre ligado al club Boca Juniors, Hugo Osmar Perotti, criticó la actualidad de la institución, alejada de su histórica mística.

El análisis de Boca por el Mono Perotti y la crítica a Juan Román Riquelme

El histórico ex delantero que llegó a Boca a reemplazar al mendocino Darío Felman, y se coronó con goles suyos campeón de la Copa Libertadores en 1978, lanzó duras críticas contra el modelo de gestión actual, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda y la falta de la garra característica del equipo Azul- Oro.

"Estoy triste, dolorido, me duele ver a Boca así. En resultados no competimos ni localmente. Esto se veía venir", dijo el Mono Perotti dando a entender que no es casual la actualidad deportiva del club, ahora bajado a competir en el repechaje para ingresar a la Copa Sudamericana.

"Boca es una dictadura, porque todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, esto seguirá así", Hugo Perotti, ex delantero del Boca Campeón de la Libertadores del '78 "Boca es una dictadura, porque todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, esto seguirá así", Hugo Perotti, ex delantero del Boca Campeón de la Libertadores del '78

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Hugo Perotti, abajo a la derecha, en el Boca de 1980, junto a figuras como Hugo Orlando Gatti, Oscar Ruggeri, Vicente Pern&iacute;a, Zanabria o Toti Veglio.

Hugo Perotti, abajo a la derecha, en el Boca de 1980, junto a figuras como Hugo Orlando Gatti, Oscar Ruggeri, Vicente Pernía, Zanabria o Toti Veglio.

Para el Mono, el esquema de conducción ideal en el fútbol profesional se encuentra completamente roto en la actualidad. "Me duele ver a Boca perdiendo identidad y seriedad institucional. La dirigencia, el técnico y los jugadores no están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores. Pero hoy los técnicos y los jugadores los elige una sola persona, y eso afecta directamente al club", disparó el extremo que también se coronaría campeón con Boca en el torne de Primera en 1981.

Perotti acusó al plantel de Boca de "falta de actitud y garra"

En la entrevista realizada por Noticias Argentinas, Perotti comparó la buena época en las que Boca se imponía en el torneo continental de la Conmebol por la convicción y temperamento de su plantel, generando una mística que motivó el orgullo de sus seguidores, muy alejada de la deslucida personalidad actual.

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Perotti habl&oacute; de "falta de personalidad" y "actitud" en el actual plantel de Boca.

Perotti habló de "falta de personalidad" y "actitud" en el actual plantel de Boca.

"Lleva hasta a la misma gente a alentar como entregada, cuando antes ver los partidos de Copa Libertadores con Boca era ver a un equipo ganador, pesado, duro, difícil para los rivales. Verlo ahora caído, que cualquiera te gana, la verdad es triste, da pena", se amentó el ex jugador, que también vistió las camisetas de Nacional de Medellín y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Mono Perotti sumó a la crítica al plantel, que le "falta actitud, garra y seriedad. Antes, hasta con limitaciones y dificultades, los jugadores igualmente se imponían por actitud, por garra y por fibra combativa".

Finalmente apuntó a la reflexión en la actual dirigencia del club de la Ribera señalando: "Boca es más grande que todos los hinchas, que todos nosotros y que todos los que hoy puedan estar al frente de la institución".

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