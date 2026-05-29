Durísima crítica de un referente a Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca en Copa Libertadores

El análisis de Boca por el Mono Perotti y la crítica a Juan Román Riquelme

El histórico ex delantero que llegó a Boca a reemplazar al mendocino Darío Felman, y se coronó con goles suyos campeón de la Copa Libertadores en 1978, lanzó duras críticas contra el modelo de gestión actual, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda y la falta de la garra característica del equipo Azul- Oro.

"Estoy triste, dolorido, me duele ver a Boca así. En resultados no competimos ni localmente. Esto se veía venir", dijo el Mono Perotti dando a entender que no es casual la actualidad deportiva del club, ahora bajado a competir en el repechaje para ingresar a la Copa Sudamericana.

"Boca es una dictadura, porque todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, esto seguirá así", Hugo Perotti, ex delantero del Boca Campeón de la Libertadores del '78 "Boca es una dictadura, porque todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, esto seguirá así", Hugo Perotti, ex delantero del Boca Campeón de la Libertadores del '78

futbol-boca-1980 (1) Hugo Perotti, abajo a la derecha, en el Boca de 1980, junto a figuras como Hugo Orlando Gatti, Oscar Ruggeri, Vicente Pernía, Zanabria o Toti Veglio.

Para el Mono, el esquema de conducción ideal en el fútbol profesional se encuentra completamente roto en la actualidad. "Me duele ver a Boca perdiendo identidad y seriedad institucional. La dirigencia, el técnico y los jugadores no están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores. Pero hoy los técnicos y los jugadores los elige una sola persona, y eso afecta directamente al club", disparó el extremo que también se coronaría campeón con Boca en el torne de Primera en 1981.

Perotti acusó al plantel de Boca de "falta de actitud y garra"

En la entrevista realizada por Noticias Argentinas, Perotti comparó la buena época en las que Boca se imponía en el torneo continental de la Conmebol por la convicción y temperamento de su plantel, generando una mística que motivó el orgullo de sus seguidores, muy alejada de la deslucida personalidad actual.

boca libe sudamericana Perotti habló de "falta de personalidad" y "actitud" en el actual plantel de Boca.

"Lleva hasta a la misma gente a alentar como entregada, cuando antes ver los partidos de Copa Libertadores con Boca era ver a un equipo ganador, pesado, duro, difícil para los rivales. Verlo ahora caído, que cualquiera te gana, la verdad es triste, da pena", se amentó el ex jugador, que también vistió las camisetas de Nacional de Medellín y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El Mono Perotti sumó a la crítica al plantel, que le "falta actitud, garra y seriedad. Antes, hasta con limitaciones y dificultades, los jugadores igualmente se imponían por actitud, por garra y por fibra combativa".

Finalmente apuntó a la reflexión en la actual dirigencia del club de la Ribera señalando: "Boca es más grande que todos los hinchas, que todos nosotros y que todos los que hoy puedan estar al frente de la institución".