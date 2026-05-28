Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
nueva pilcha

El llamativo diseño de la nueva camiseta de Boca por el aniversario de su bicampeonato en la Copa Libertadores

Boca presentó su nueva camiseta por el aniversario del bicampeonato de Copa Libertadores y la estrenará este jueves ante Universidad Católica

Por UNO
Boca presentó una nueva camiseta por el aniversario del bicampeonato en Copa Libertadores. 

Boca presentó una nueva camiseta por el aniversario del bicampeonato en Copa Libertadores. 

Boca presentó una nueva camiseta en homenaje al vigésimo quinto aniversario del bicampeonato en la Copa Libertadores. Aquella gesta histórica será recordada esta noche cuando el Xeneize reciba a Universidad Católica, en un duelo clave por la clasificación a los octavos de final, y estrene la nueva casaca en memoria de aquella coronación.

"A 25 años de un bicampeonato inolvidable", fue el mensaje que compartió Boca en sus redes sociales al presentar la camiseta. La publicación tuvo como protagonistas a Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda, tres de las grandes figuras del plantel.

camiseta boca
Leandro Paredes, Santiago Ascac&iacute;bar y Tom&aacute;s Aranda presentando la nueva camiseta aniversario de Boca por la consagraci&oacute;n en Libertadores.&nbsp;

Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Tomás Aranda presentando la nueva camiseta aniversario de Boca por la consagración en Libertadores.

El llamativo diseño y los detalles de la nueva camiseta homenaje de Boca

El principal detalle de la camiseta de Boca es que tiene el escudo en el medio, tal como aquella que utilizaron en el 2001, cuando consiguieron su segunda Copa Libertadores consecutiva y la cuarta en su historia. Un detalle muy recordado por los hinchas.

En aquella definición, Boca derrotó en la gran final a Cruz Azul de México por penales, con una actuación imborrable de Óscar Córdoba, después de igualar 1 a 1 en el global. Aquel Boca era dirigido por Carlos Bianchi y tenía a grandes figuras, como el propio Óscar Córdoba y los colombianos Carlos Bermúdez y Mauricio Serna. Además integraban ese plantel Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, entre tantos otros.

camiseta boca 1
La camiseta y el short aniversario por la consagraci&oacute;n de la Libertadores de Boca.

La camiseta y el short aniversario por la consagración de la Libertadores de Boca.

Cuánto cuesta la nueva camiseta retro de Boca

La camiseta especial ya se encuentra disponible en la tienda oficial de Boca, y en la tienda de la marca sponsor. El valor oficial es de $169.999, mientras que el precio del short es de $79.999.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas