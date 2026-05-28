El llamativo diseño de la nueva camiseta de Boca por el aniversario de su bicampeonato en la Copa Libertadores

El llamativo diseño y los detalles de la nueva camiseta homenaje de Boca

El principal detalle de la camiseta de Boca es que tiene el escudo en el medio, tal como aquella que utilizaron en el 2001, cuando consiguieron su segunda Copa Libertadores consecutiva y la cuarta en su historia. Un detalle muy recordado por los hinchas.

En aquella definición, Boca derrotó en la gran final a Cruz Azul de México por penales, con una actuación imborrable de Óscar Córdoba, después de igualar 1 a 1 en el global. Aquel Boca era dirigido por Carlos Bianchi y tenía a grandes figuras, como el propio Óscar Córdoba y los colombianos Carlos Bermúdez y Mauricio Serna. Además integraban ese plantel Hugo Ibarra, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado, entre tantos otros.

camiseta boca 1 La camiseta y el short aniversario por la consagración de la Libertadores de Boca.

Cuánto cuesta la nueva camiseta retro de Boca

La camiseta especial ya se encuentra disponible en la tienda oficial de Boca, y en la tienda de la marca sponsor. El valor oficial es de $169.999, mientras que el precio del short es de $79.999.