Las series turcas son de las preferidas por el gran público de Netflix, como este drama romántico que te atrapará en todos sus capítulos, se trata de Mi otra yo.
Es la serie turca más vista de Netflix a puro drama y romanticismo
Las series turcas son de las preferidas por el gran público de Netflix, como este drama romántico que te atrapará en todos sus capítulos
Esta serie turca es una de las apuestas principales de Netflix. Se trata de un drama espiritual con toques de romanticismo, que logra enganchar desde el primer capítulo a los espectadores.
La serie turca Mi otra yo tiene 3 temporadas con 24 episodios. Tres amigas íntimas emprenden un viaje a Ayvalik y luego a un futuro transformado. Harán las paces con su pasado para tomar decisiones que les cambien la vida y, finalmente, crear su propio otro yo.
Con una propuesta diferente e intimista, sin dudas esta serie ha logrado generar un verdadero revuelo entre los usuarios de Netflix. Ideal para los fanáticos de las historias dramáticas y turcas.
Netflix: de qué trata la serie Mi otra yo
Mi otra yo cuenta la historia de tres amigas que, en medio de distintas crisis existenciales, deciden emprender un viaje juntas. Esta decisión se vuelve un antes y un después en sus vidas, con un enfoque introspectivo en el que salen a la luz heridas de sus pasados, secretos familiares y patrones de los que ya no quieren ser parte.
Para ello se ven sumergidas en una práctica terapéutica, utilizada para volver sobre traumas heredados. Esta ficción turca creada por Nuran Evren Sit no solo destaca por la profundidad de sus personajes, sino también por cómo lleva a sus espectadores a reflexionar sobre sus propias vidas en un viaje de profundo autoconocimiento.
Netflix: reparto de la serie Mi otra yo
- Tuba Büyüküstün
- Seda Bakan
- Boncuk Yilmaz
- Murat Boz
- Firat Tanis
- Serkan Altunorak
- Riza Kocaoglu
- Füsun Demirel
- Umut Kurt
Tráiler de la serie Mi otra yo
Dónde ver la serie Mi otra yo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Mi otra yo se puede ver en Netflix