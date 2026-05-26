Netflix: es la serie española más romántica de todas y sólo tiene 5 capítulos

Margot (Anna Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero. David (Álvaro Mel) subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos.

Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas.

Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto

Un cuento perfecto es una miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Margot y David son dos jóvenes de mundos opuestos, cuyas vidas están a punto de cruzarse de manera irremediable.

cuento

Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior. Un prometido perfecto, una famlia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.

En ese momento vital lleno de inseguridad y ansiedad se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos sólo para poder llegar a final de mes.

Su llegada provoca el caos en la vida de Margot. Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.

Netflix: reparto de la serie Un cuento perfecto

Anna Castillo

Álvaro Mel

Ana Belén

Lourdes Hernández

Ingrid García-Jonsson

Jimmy Castro

Tráiler de la serie Un cuento perfecto

Embed - UN CUENTO PERFECTO | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la serie Un cuento perfecto, según la zona geográfica