Netflix tiene un catálogo lleno de las mejores series españolas el mejor caso es esta miniserie romántica y que sólo tiene 5 capítulos, se trata de Un cuento perfecto.
Netflix: es la serie española más romántica de todas y sólo tiene 5 capítulos
Netflix tiene un catálogo lleno de las mejores series españolas el mejor caso es esta miniserie romántica y que sólo tiene 5 capítulos
Anna Castillo y Álvaro Mel protagonizan esta miniserie basada en la novela de Elísabet Benavent, escrita por Marina Pérez y dirigida por Chloe Wallace.
Margot (Anna Castillo) es la heredera de un importante imperio hotelero. David (Álvaro Mel) subsiste con tres trabajos y durmiendo en el sofá de sus mejores amigos.
Cuando la casualidad hace que sus caminos se unan, descubrirán que tienen en común más de lo que ellos creen y que son los únicos capaces de ayudarse mutuamente a recuperar sus parejas.
Netflix: de qué trata la serie Un cuento perfecto
Un cuento perfecto es una miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent. Margot y David son dos jóvenes de mundos opuestos, cuyas vidas están a punto de cruzarse de manera irremediable.
Margot es hija de una familia adinerada, heredera de un prestigioso imperio hotelero y con una vida aparentemente muy feliz, pero con un enorme vacío en su interior. Un prometido perfecto, una famlia que la quiere y un buen trabajo no parecen ser suficiente.
En ese momento vital lleno de inseguridad y ansiedad se encuentra con David, un chico que vive con lo justo, manteniendo tres empleos sólo para poder llegar a final de mes.
Su llegada provoca el caos en la vida de Margot. Lejos de lo que pueda parecer, este cruce de caminos es justo lo que uno y otro necesitan para recuperar la ilusión por la vida.
Netflix: reparto de la serie Un cuento perfecto
- Anna Castillo
- Álvaro Mel
- Ana Belén
- Lourdes Hernández
- Ingrid García-Jonsson
- Jimmy Castro
Tráiler de la serie Un cuento perfecto
Dónde ver la serie Un cuento perfecto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Un cuento perfecto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Un cuento perfecto se puede ver en Netflix.
- España: la serie Un cuento perfecto se puede ver en Netflix.