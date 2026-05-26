Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana XL en Argentina

Luego del fin de semana largo que finalizó este lunes que pasó, la buena noticia es que todavía quedan feriados en el calendario oficial en la Argentina y están confirmados en forma oficial. El descanso es ideal para recargar energías y la cuenta regresiva para el próximo feriado está a la vista.
Aunque este último fin de semana largo dejó un movimiento turístico muy bajo en distintos puntos del país, todavía quedan varias oportunidades en 2026 para hacer escapadas, descansar o planificar mini vacaciones en Argentina.
Según el calendario oficial de feriados, a lo largo del año aún restan varios fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo algunos períodos extendidos de cuatro días gracias a los feriados puente y días no laborables.
Feriados 2026: cuándo es y qué día cae el próximo feriado
El próximo feriado en Argentina es el 15 de junio, que cae día lunes, cerrando un fin de semana XL junto al sábado 13 y domingo 14.
Feriados 2026: cuántos fines de semana largo quedan en 2026
Junio
- Del sábado 13 al lunes 15 de junio, por el traslado del feriado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Julio
- Del jueves 9 al domingo 12 de julio.
- Incluye el Día de la Independencia y el feriado puente del viernes 10.
Agosto
- Del sábado 15 al lunes 17 de agosto.
- Por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Octubre
- Del sábado 10 al lunes 12 de octubre.
- Por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Noviembre
- Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre.
- Por el Día de la Soberanía Nacional.
Diciembre
- Del sábado 5 al martes 8 de diciembre.
- Será el fin de semana largo más extenso que queda en el año gracias al día no laborable del lunes 7 y el feriado de la Inmaculada Concepción de María.
Feriados inamovibles que quedan en 2026
- 20 de junio
- 9 de julio
- 8 de diciembre
- 25 de diciembre
Feriados trasladables
- 15 de junio (por el 17 de junio)
- 17 de agosto
- 12 de octubre
- 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)
Días no laborables
- 10 de julio
- 7 de diciembre
Con este calendario de feriados, todavía habrá varias oportunidades durante el año para organizar escapadas turísticas o descansar durante fines de semana extendidos.