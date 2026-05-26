Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana XL en Argentina

Aunque este último fin de semana largo dejó un movimiento turístico muy bajo en distintos puntos del país, todavía quedan varias oportunidades en 2026 para hacer escapadas, descansar o planificar mini vacaciones en Argentina.

Según el calendario oficial de feriados, a lo largo del año aún restan varios fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo algunos períodos extendidos de cuatro días gracias a los feriados puente y días no laborables.