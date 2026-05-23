Mendoza se prepara para un feriado patrio con sol: así estará el tiempo durante el fin de semana largo

Pronóstico del tiempo en Mendoza - otoño - Fuente de los Continentes del Parque General San Martín Se vienen jornadas ideales para practicar deporte al aire libre. Foto: Gentileza Celia Duek

Sábado 23: sol y poco cambio

El descanso comenzará el sábado 23 de mayo con una jornada de poca nubosidad. Según los modelos meteorológicos, habrá poco cambio de la temperatura respecto a los días previos, con vientos leves que soplarán desde el noreste. La amplitud térmica será la clave del día: se espera una mínima de 5°C, mientras que el sol de la tarde empujará el termómetro hasta una máxima de 17°C.

En la zona de cordillera, el panorama será un poco más gris, con nubosidad parcial, pero sin mayores complicaciones para el tránsito hacia alta montaña.

Domingo 24: nubosidad variable y nieve en altura

Para el domingo, víspera del feriado patrio, el cielo mendocino presentará nubosidad variable. Si bien en el llano las temperaturas se mantendrán estables con una máxima de 16°C y una mínima de 6°C, la inestabilidad regresará a las cumbres.

Se pronostican precipitaciones en cordillera, por lo que quienes tengan planeado viajar hacia la zona de frontera deberán seguir de cerca los informes de Gendarmería Nacional ante posibles restricciones preventivas. Los vientos continuarán siendo leves del sector noreste, manteniendo esa sensación de aire fresco pero tolerable al sol.

autos chile roque carranza paso cristo redentor Muchos chilenos cruzaron la cordillera para pasar el finde en Mendoza ya que en el país vecino también tienen un feriado nacional. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Lunes 25: un feriado patrio para el locro al aire libre

El lunes 25 de mayo, día del aniversario de la Revolución de Mayo, se presentará con condiciones óptimas para los tradicionales festejos. El pronóstico anticipa poca nubosidad en el Gran Mendoza y los departamentos vecinos.

La temperatura se mantendrá en sintonía con el resto del fin de semana largo: una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. Los vientos leves del noreste y la nubosidad parcial en cordillera completan un cuadro meteorológico que, sin ser primaveral, permitirá que los actos patrios y el clásico locro familiar puedan disfrutarse sin la amenaza de lluvias en los centros urbanos.

En definitiva, Mendoza transitará un fin de semana largo de otoño "clásico": sol, mañanas frías y tardes frescas, con el telón de fondo de una cordillera que vuelve a recibir nieve pero que, por ahora, deja disfrutar del llano.