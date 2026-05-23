COVIAR divide aguas entre empresarios: unos respaldan los aportes obligatorios y otros celebran su caída

La decisión del gobierno nacional de eliminar el sistema de aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) abrió una fuerte discusión dentro del empresariado mendocino.
Mientras la Federación Económica de Mendoza (FEM) salió en defensa de la corporación y advirtió sobre el riesgo de debilitar una herramienta “estratégica” para el sector, el Consejo Empresario Mendocino (CEM) respaldó la desregulación impulsada por Javier Milei y Federico Sturzenegger y celebró el fin de las contribuciones forzosas.
La polémica se generó tras la resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, en línea con la política de desregulación que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La medida elimina el esquema mediante el cual todas las bodegas realizaban aportes obligatorios para sostener el funcionamiento de la COVIAR.
La FEM defendió a COVIAR y pidió preservar el consenso sectorial
Desde la FEM, organización gremial empresaria que representa principalmente a las pymes, manifestaron “preocupación” por el impacto que la resolución puede tener sobre el funcionamiento de la corporación vitivinícola, creada por la Ley Nacional 25.849.
La entidad sostuvo que durante más de dos décadas la COVIAR permitió coordinar políticas para el crecimiento de la vitivinicultura en 18 provincias y destacó acciones vinculadas a la promoción del vino argentino, el desarrollo del enoturismo, la sostenibilidad y la asistencia técnica a productores.
Además, remarcó que la corporación acompañó gestiones relevantes para el sector, como la eliminación de retenciones, mejoras en reintegros a exportaciones, la defensa del mosto argentino y programas de financiamiento internacional.
“La discusión debe centrarse en cómo resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado”, señalaron desde la FEM en el comunicado.
También insistieron en que la COVIAR sigue siendo “fundamental” para sostener herramientas de articulación estratégica y garantizar el crecimiento sostenible de la industria vitivinícola.
El CEM celebró el fin de los aportes obligatorios
En la vereda opuesta, el CEM respaldó abiertamente la resolución nacional y consideró que la eliminación de las contribuciones obligatorias representa “un hito fundamental” para reducir distorsiones y sobrecostos que afectan la competitividad empresaria.
La entidad destacó que, a partir de ahora, cada empresa podrá decidir libremente si aporta o no a la COVIAR.
“Se devuelve a las empresas la libertad de elegir a qué cámaras o proyectos sectoriales aportar de manera voluntaria”, sostuvo el comunicado del CEM.
Además, el Consejo Empresario Mendocino apoyó la visión del gobierno nacional y del Ministerio de Desregulación para eliminar “aportes forzosos de cualquier tipo” y reclamó avanzar sobre otros gravámenes similares que impactan en sectores productivos.
En el texto, el CEM cuestionó además el “sesgo intervencionista del Estado” y aseguró que las regulaciones y cargas obligatorias afectaron durante años el desarrollo del sector privado.
Un debate que expone diferencias empresarias
La controversia expuso una diferencia de fondo sobre cómo debe financiarse la representación sectorial de la vitivinicultura argentina.
Mientras entidades vinculadas al entramado pyme y cámaras sectoriales sostienen que la COVIAR es clave para sostener políticas comunes y estrategias de largo plazo, otros sectores empresarios –empresas líderes de distintos rubros- consideran que el aporte obligatorio era una carga más dentro del llamado “costo argentino”.
La discusión se da en un contexto complejo para la industria vitivinícola, atravesada por la caída del consumo interno, problemas de rentabilidad y dificultades para exportar. Mientras tanto, la COVIAR llevó el caso a la Justicia.