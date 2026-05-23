COVIAR divide aguas entre empresarios: unos respaldan los aportes obligatorios y otros celebran su caída

Vendimia 2026 desayuno Coviar Mario González, Alfredor Cornejo, Victoria Villaruel vicepresidenta, Fabián Ruggeri El gobernador Alfredo Cornejo y la vicepresidenta Victoria Villarruel en el último Desayuno de la Coviar, en la Vendimia 2026. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La FEM defendió a COVIAR y pidió preservar el consenso sectorial

Desde la FEM, organización gremial empresaria que representa principalmente a las pymes, manifestaron “preocupación” por el impacto que la resolución puede tener sobre el funcionamiento de la corporación vitivinícola, creada por la Ley Nacional 25.849.

La entidad sostuvo que durante más de dos décadas la COVIAR permitió coordinar políticas para el crecimiento de la vitivinicultura en 18 provincias y destacó acciones vinculadas a la promoción del vino argentino, el desarrollo del enoturismo, la sostenibilidad y la asistencia técnica a productores.

Además, remarcó que la corporación acompañó gestiones relevantes para el sector, como la eliminación de retenciones, mejoras en reintegros a exportaciones, la defensa del mosto argentino y programas de financiamiento internacional.

vitivinicultura coviar cosecha vino.jpg La cosecha en Mendoza. Para conseguir mejores resultados, habrá que hacer cosas distintas.

“La discusión debe centrarse en cómo resolver los problemas estructurales que enfrenta la actividad, a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado”, señalaron desde la FEM en el comunicado.

También insistieron en que la COVIAR sigue siendo “fundamental” para sostener herramientas de articulación estratégica y garantizar el crecimiento sostenible de la industria vitivinícola.

El CEM celebró el fin de los aportes obligatorios

En la vereda opuesta, el CEM respaldó abiertamente la resolución nacional y consideró que la eliminación de las contribuciones obligatorias representa “un hito fundamental” para reducir distorsiones y sobrecostos que afectan la competitividad empresaria.

La entidad destacó que, a partir de ahora, cada empresa podrá decidir libremente si aporta o no a la COVIAR.

“Se devuelve a las empresas la libertad de elegir a qué cámaras o proyectos sectoriales aportar de manera voluntaria”, sostuvo el comunicado del CEM.

Martín Klément CEM empresario 2 Martín Clément lidera a los empresarios nucleados en el CEM. Foto: Martín Rios/ Diario UNO

Además, el Consejo Empresario Mendocino apoyó la visión del gobierno nacional y del Ministerio de Desregulación para eliminar “aportes forzosos de cualquier tipo” y reclamó avanzar sobre otros gravámenes similares que impactan en sectores productivos.

En el texto, el CEM cuestionó además el “sesgo intervencionista del Estado” y aseguró que las regulaciones y cargas obligatorias afectaron durante años el desarrollo del sector privado.

Un debate que expone diferencias empresarias

La controversia expuso una diferencia de fondo sobre cómo debe financiarse la representación sectorial de la vitivinicultura argentina.

Mientras entidades vinculadas al entramado pyme y cámaras sectoriales sostienen que la COVIAR es clave para sostener políticas comunes y estrategias de largo plazo, otros sectores empresarios –empresas líderes de distintos rubros- consideran que el aporte obligatorio era una carga más dentro del llamado “costo argentino”.

La discusión se da en un contexto complejo para la industria vitivinícola, atravesada por la caída del consumo interno, problemas de rentabilidad y dificultades para exportar. Mientras tanto, la COVIAR llevó el caso a la Justicia.