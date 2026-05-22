Gabriela Michetti defendió la gestión de Macri y marcó diferencias con Milei: "No hubo tibieza"

gabriel pradines gabriela michetti acto pro Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La dirigente rechazó las críticas que señalan que el macrismo fue “tibio” en el ejercicio del poder y defendió el trabajo realizado durante la gestión 2015-2019.

Michetti marcó diferencias con la gestión de Milei

“A veces escucho esta cantinelita de que ustedes se quedaron un poco por la mitad, ustedes fueron un poco tibios. La verdad es que trabajamos con una profundidad los temas, con una garra, con un entusiasmo y con un profesionalismo que yo digo: realmente no entiendo dónde estaba la tibieza”, sostuvo.

En esa línea, Michetti remarcó que el macrismo recibió un país en una situación crítica. “El problema era que arrancamos de menos 40. Entonces, si vos querías tener una visión maravillosa a los dos segundos, no lo vas a tener”, afirmó.

La ex vicepresidenta también destacó “el enganche, la garra y las ganas” del PRO para seguir construyendo “una Argentina que amamos y soñamos”, en momentos en que Macri busca reposicionar al partido amarillo y diferenciarse de algunas decisiones políticas y de gestión tomadas por Milei.