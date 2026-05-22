La ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, participó este viernes de una actividad política del PRO en Mendoza, que tuvo como objetivo el lanzamiento del PRO de cara a las elecciones del 2027 y la presencia del presidente del partido, Mauricio Macri. El acto tiene lugar en el Hotel Hilton en Guaymallén.
Gabriela Michetti defendió la gestión de Macri y marcó diferencias con Milei: "No hubo tibieza"
Antes de la presentación del presidente del PRO, Mauricio Macri, su ex vicepresidenta abrió el acto en Mendoza con dirigentes y militancia de Cuyo
En una actividad con mucha militancia y dirigentes nacionales, como el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y locales como el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, Michetti reivindicó la gestión de Macri y buscó responder a las críticas sobre una supuesta falta de firmeza durante el gobierno de Juntos por el Cambio, en un contexto en el que el ex mandatario viene mostrando diferencias con algunos aspectos de la administración de Javier Milei.
“Estoy anonadada. Ya tuve una reunión con mujeres que eran un montonazo y ahora tengo este encuentro con todos ustedes. Feliz, de verdad muy feliz de estar con ustedes, de acompañar a Mauricio, a todo el PRO, a mis compañeros de siempre”, expresó Michetti al comenzar su discurso ante dirigentes y militantes.
La dirigente rechazó las críticas que señalan que el macrismo fue “tibio” en el ejercicio del poder y defendió el trabajo realizado durante la gestión 2015-2019.
Michetti marcó diferencias con la gestión de Milei
“A veces escucho esta cantinelita de que ustedes se quedaron un poco por la mitad, ustedes fueron un poco tibios. La verdad es que trabajamos con una profundidad los temas, con una garra, con un entusiasmo y con un profesionalismo que yo digo: realmente no entiendo dónde estaba la tibieza”, sostuvo.
En esa línea, Michetti remarcó que el macrismo recibió un país en una situación crítica. “El problema era que arrancamos de menos 40. Entonces, si vos querías tener una visión maravillosa a los dos segundos, no lo vas a tener”, afirmó.
La ex vicepresidenta también destacó “el enganche, la garra y las ganas” del PRO para seguir construyendo “una Argentina que amamos y soñamos”, en momentos en que Macri busca reposicionar al partido amarillo y diferenciarse de algunas decisiones políticas y de gestión tomadas por Milei.