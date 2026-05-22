Italia arroja bloques gigantes de hormigón al Mediterráneo para recuperar lo que España le arrebató hace décadas

La Nueva Diga Foranea de Génova se convirtió en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de Europa. El proyecto contempla la instalación de gigantescos cajones de hormigón en el fondo del Mediterráneo para crear una nueva barrera marítima capaz de proteger y ampliar el histórico puerto italiano.

Esta construcción es una gigantesca barrera submarina creada para proteger el puerto del oleaje y permitir la entrada de enormes barcos de carga. La estructura se levanta mar adentro con colosales bloques de hormigón instalados a decenas de metros de profundidad, en medio de una compleja operación de ingeniería. El proyecto busca modernizar el puerto, aumentar el comercio internacional y convertir a Génova en uno de los principales accesos marítimos del Mediterráneo.

Nueva Diga Foranea de Génova (2)

¿Cómo será esta construcción?

Con esta infraestructura, Italia busca adaptar Génova a los megabuques modernos y recuperar peso estratégico frente a España, cuyos puertos dominaron gran parte del comercio mediterráneo en las últimas décadas. La construcción también pretende mejorar las rutas logísticas entre Europa y Asia, redefiniendo el futuro marítimo de la región.

La Nueva Diga Foranea tendrá:

una longitud total de aproximadamente 6,2 kilómetros, convirtiéndose en una de las barreras marítimas más grandes del Mediterráneo.

enormes cajones de hormigón alcanzan cerca de 33 metros de altura y son colocados a profundidades de hasta 50 metros bajo el nivel del mar.

el proyecto contempla una inversión superior a 1.300 millones de euros para modernizar el puerto de Génova.

la nueva construcción permitirá operar barcos portacontenedores de hasta 400 metros de eslora, tamaño utilizado por los mayores buques comerciales del mundo.

permitirá operar barcos portacontenedores de hasta 400 metros de eslora, tamaño utilizado por los mayores buques comerciales del mundo. se estima que las obras podrían extenderse hasta 2030 debido a la complejidad técnica de la construcción submarina y logística portuaria.