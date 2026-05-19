Renunció a su equipo para sumarse a la Selección de Italia en miras al Mundial 2030 y perdió millones de euros

Antonio Conte Conte buscará el resurgir de Italia.

En miras a la Selección de Italia, ¿cuánto dinero perdió Conte?

Conte, entrenador de 56 años, decidió dar un paso al costado al frente del Napoli en una elección que tomó con prudencia y esperanza con el objetivo de crear una estructura que le permita a la Selección de Italia volver a ser el equipo temible que alguna vez fue.

Fue así que se sentó a dialogar con los dirigentes del conjunto napolitano, quienes entendieron y apoyaron la determinación el experimentado DT y se rescindió el contrato de mutuo acuerdo, ya que este se extendía hasta el 30 de junio de 2027.

Antonio Conte irá en busca del sueño de devolver a Italia a un Mundial, pero para ello debió prescindir de 18 millones de euros correspondientes a su salario y a la indemnización, es decir, unos 21 millones de dólares.

Antonio Conte - Italia Antonio Conte ya fue entrenador de la Selección de Italia.

Los títulos de Conte en Italia e Inglaterra

Luego de una fructífera etapa como futbolista donde se destacó por su tenacidad y capacidad de liderazgo, Antonio Conte comenzó su carrera como entrenador; fue así que dirigió los hilos de los siguientes clubes de Italia e Inglaterra:

Arezzo (2006-2007).

Bari (2007-2009).

Atalanta (2009-2010).

Siena (2010-2011).

Juventus (2011-2014).

Selección de Italia (2014-2016).

Chelsea (2016-2018).

Inter (2019-2021).

Tottenham Hotspur (2021-2023).

Napoli (2024-2026).

En 20 años como entrenador ganó 11 títulos nacionales: