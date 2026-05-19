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Renunció a su equipo para sumarse a la Selección de Italia en miras al Mundial 2030 y perdió millones de euros

Italia volverá a ver un Mundial de fútbol sin ser parte y comenzó un "operativo retorno"; para ello un histórico entrenador rescindió su millonario contrato

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección de Italia ya piensa en el Mundial 2030.

La Selección de Italia ya piensa en el Mundial 2030.

Italia atraviesa una crisis, al menos en términos futbolísticos. Al quedar afuera del Mundial 2026, cumplirá 16 años sin participar del certamen de selecciones más importante. Es por eso que decidieron ordenar el panorama y comenzar a trabajar con la mira puesta en el Mundial 2030, con el objetivo de no sufrir otra sorpresa desagradable.

Cuando nos referimos a Italia hablamos de un equipo que supo brillar y coronarse campeón en cuatro oportunidades, por lo que su ausencia en las últimas definiciones representa un agravio a su pasado dorado con la camiseta de los Azules.

Ante esto, el histórico Antonio Conte renunció al Napoli, pero perdió una millonada.

Antonio Conte
Conte buscar&aacute; el resurgir de Italia.

Conte buscará el resurgir de Italia.

En miras a la Selección de Italia, ¿cuánto dinero perdió Conte?

Conte, entrenador de 56 años, decidió dar un paso al costado al frente del Napoli en una elección que tomó con prudencia y esperanza con el objetivo de crear una estructura que le permita a la Selección de Italia volver a ser el equipo temible que alguna vez fue.

Fue así que se sentó a dialogar con los dirigentes del conjunto napolitano, quienes entendieron y apoyaron la determinación el experimentado DT y se rescindió el contrato de mutuo acuerdo, ya que este se extendía hasta el 30 de junio de 2027.

Antonio Conte irá en busca del sueño de devolver a Italia a un Mundial, pero para ello debió prescindir de 18 millones de euros correspondientes a su salario y a la indemnización, es decir, unos 21 millones de dólares.

Antonio Conte - Italia
Antonio Conte ya fue entrenador de la Selecci&oacute;n de Italia.

Antonio Conte ya fue entrenador de la Selección de Italia.

Los títulos de Conte en Italia e Inglaterra

Luego de una fructífera etapa como futbolista donde se destacó por su tenacidad y capacidad de liderazgo, Antonio Conte comenzó su carrera como entrenador; fue así que dirigió los hilos de los siguientes clubes de Italia e Inglaterra:

  • Arezzo (2006-2007).
  • Bari (2007-2009).
  • Atalanta (2009-2010).
  • Siena (2010-2011).
  • Juventus (2011-2014).
  • Selección de Italia (2014-2016).
  • Chelsea (2016-2018).
  • Inter (2019-2021).
  • Tottenham Hotspur (2021-2023).
  • Napoli (2024-2026).

En 20 años como entrenador ganó 11 títulos nacionales:

  • Bari:
    • 1 Serie B: 2009.
  • Juventus:
    • 3 Serie A: 2011-21, 2012-13 y 2013-14.
    • 2 Supercopa de Italia: 2012 y 2013.
  • Chelsea:
    • 1 Premier League: 2016-17.
    • 1 FA Cup: 2017-18.
  • Inter:
    • 1 Serie A: 2020-21.
  • Napoli:
    • 1 Serie A: 2024-25.
    • 1 Supercopa de Italia: 2025.

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