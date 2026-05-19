Renunció a su equipo para sumarse a la Selección de Italia en miras al Mundial 2030 y perdió millones de euros

Antonio Conte
Conte buscará el resurgir de Italia.
En miras a la Selección de Italia, ¿cuánto dinero perdió Conte?
Conte, entrenador de 56 años, decidió dar un paso al costado al frente del Napoli en una elección que tomó con prudencia y esperanza con el objetivo de crear una estructura que le permita a la Selección de Italia volver a ser el equipo temible que alguna vez fue.
Fue así que se sentó a dialogar con los dirigentes del conjunto napolitano, quienes entendieron y apoyaron la determinación el experimentado DT y se rescindió el contrato de mutuo acuerdo, ya que este se extendía hasta el 30 de junio de 2027.
Antonio Conte irá en busca del sueño de devolver a Italia a un Mundial, pero para ello debió prescindir de 18 millones de euros correspondientes a su salario y a la indemnización, es decir, unos 21 millones de dólares.
Antonio Conte - Italia
Antonio Conte ya fue entrenador de la Selección de Italia.
Los títulos de Conte en Italia e Inglaterra
Luego de una fructífera etapa como futbolista donde se destacó por su tenacidad y capacidad de liderazgo, Antonio Conte comenzó su carrera como entrenador; fue así que dirigió los hilos de los siguientes clubes de Italia e Inglaterra:
- Arezzo (2006-2007).
- Bari (2007-2009).
- Atalanta (2009-2010).
- Siena (2010-2011).
- Juventus (2011-2014).
- Selección de Italia (2014-2016).
- Chelsea (2016-2018).
- Inter (2019-2021).
- Tottenham Hotspur (2021-2023).
- Napoli (2024-2026).
En 20 años como entrenador ganó 11 títulos nacionales:
- Bari:
- Juventus:
- 3 Serie A: 2011-21, 2012-13 y 2013-14.
- 2 Supercopa de Italia: 2012 y 2013.
- Chelsea:
- 1 Premier League: 2016-17.
- 1 FA Cup: 2017-18.
- Inter:
- Napoli:
- 1 Serie A: 2024-25.
- 1 Supercopa de Italia: 2025.