Netflix: Javier Rey avasalla con la serie española de época considerada el thriller número 1

Por lo que se sabe, se puede afirmar, que ella pasará de ser alguien insignificante a ser quien verdaderamente controle todo el tráfico de droga en Barcelona.

Netflix: de qué trata la serie Hache

En la serie original de Netflix Hache, conocemos la historia de Helena, una joven prostituta que empieza como peón en manos de Malpica, el jefe de una banda mafiosa, y asciende hasta llevar el control del tráfico de heroína de la organización.

Además, destacan Arístides y el abogado Julio Senovilla como hombres fieles a su jefe. Por otro lado, encontramos la nueva Brigada de Narcóticos con el inspector Alejandro Vinuesa a la cabeza, su compañero Eladio Pérez y el comisario Celemente Larrubia.

La trama gira alrededor del Club Albatros, que está dirigido por Celeste, un local nocturno de la noche barcelonesa de los años 60. A este local acuden, atraídos por la cantante Julia Bloomsbury y su compañero pianista Ramiro Larrocha, desde turistas hasta la alta clase social de la ciudad.

Además, en dicho club también se encuentra el centro de operaciones de la banda de tráfico de drogas.

Netflix: reparto de la serie Hache

Adriana Ugarte (Helena Olaya Hache)

Javier Rey (Malpica)

Eduardo Noriega (Alejandro Vinuesa)

Marc Martínez (Arístides)

Ingrid Rubio (Celeste)

Pep Ambros (Julio Senovilla)

Núria Prims (Camino)

Tráiler de la serie Hache

Embed - Hache Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie Hache, según la zona geográfica