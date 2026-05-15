Netflix acaba de lanzar la precuela más exitosa de la mítica La Casa de Papel. Ochos apasionantes capítulos del mejor spin off del streaming, se trata de Berlín y la dama de Armiño.
Netflix acaba de estrenar la serie que extiende el universo de La Casa de Papel
Netflix acaba de lanzar la precuela más exitosa de la mítica La Casa de Papel. Ochos apasionantes capítulos del mejor spin off del streaming
Berlín y Damián reúnen al equipo en Sevilla para fingir que van a robar la dama del armiño. Porque el verdadero botín no cuelga de una pared: son los duques, sus secretos, su poder, su arrogancia.
Y el choque no despierta en Berlín un gesto elegante, sino el lado más oscuro y rencoroso de su carácter.
En el fondo, Berlín siempre ha tratado de eso: de hombres que roban para no enfrentarse a lo que llevan dentro.
Netflix: de que trata la serie Berlín y la dama del Armiño
Berlín y Damián reúnen a su banda en Sevilla para planear un nuevo golpe con el que quieren aparentar que roban la mítica Dama del Armiño. Sin embargo, su plan es una cortina de humo: el verdadero objetivo es el Duque de Málaga y su mujer, un matrimonio poderoso que intenta chantajear a Berlín.
Lo que empieza siendo un juego de engaños se convierte en una espiral de manipulación y venganza, que despiertan el lado más oscuro y peligroso de Berlín, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.
Netflix: reparto de la serie Berlín y la dama del Armiño
A Berlín lo acompaña su banda habitual: Pedro Alonso vuelve a enfundarse el traje del personaje más narcisista y magnético de la franquicia; Michelle Jenner regresa como Keila, Tristán Ulloa como Damián, Begoña Vargas como Cameron, Julio Peña Fernández como Roi y Joel Sánchez como Bruce.
La maquinaria vuelve a engrasarse con esas piezas conocidas que garantizan continuidad emocional y química de grupo.
Tráiler de la serie Berlín y la dama del Armiño
Dónde ver la serie Berlín y la banda de Armiño, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Berlín y la banda de Armiño se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Berlín y la banda de Armiño no está disponible en Netflix.
- España: la serie Berlín y la banda de Armiño se puede ver en Netflix.