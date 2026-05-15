Netflix acaba de estrenar la serie que extiende el universo de La Casa de Papel

Y el choque no despierta en Berlín un gesto elegante, sino el lado más oscuro y rencoroso de su carácter.

En el fondo, Berlín siempre ha tratado de eso: de hombres que roban para no enfrentarse a lo que llevan dentro.

Netflix: de que trata la serie Berlín y la dama del Armiño

Berlín y Damián reúnen a su banda en Sevilla para planear un nuevo golpe con el que quieren aparentar que roban la mítica Dama del Armiño. Sin embargo, su plan es una cortina de humo: el verdadero objetivo es el Duque de Málaga y su mujer, un matrimonio poderoso que intenta chantajear a Berlín.

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Lo que empieza siendo un juego de engaños se convierte en una espiral de manipulación y venganza, que despiertan el lado más oscuro y peligroso de Berlín, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

Netflix: reparto de la serie Berlín y la dama del Armiño

A Berlín lo acompaña su banda habitual: Pedro Alonso vuelve a enfundarse el traje del personaje más narcisista y magnético de la franquicia; Michelle Jenner regresa como Keila, Tristán Ulloa como Damián, Begoña Vargas como Cameron, Julio Peña Fernández como Roi y Joel Sánchez como Bruce.

La maquinaria vuelve a engrasarse con esas piezas conocidas que garantizan continuidad emocional y química de grupo.

Tráiler de la serie Berlín y la dama del Armiño

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Dónde ver la serie Berlín y la banda de Armiño, según la zona geográfica