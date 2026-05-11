Las producciones de origen turco en Netlfix continúan siendo de las preferidas por el público, como por ejemplo esta cinta turca romántica, se trata de Tácticas de amor.
Netflix tiene la romántica película turca más sentimental y vista de la historia
Las producciones de origen tuco en Netlfix continúan siendo de las preferidas por el público, como por ejemplo esta cinta tuca romántica
Las producciones realizadas en Turquía siguen levantando pasiones. Sus historias centradas en sagas familiares en las que el amor, la venganza y la traición son los principales ingredientes enganchan a millones de fans en todo el mundo.
Pero Netflix siempre está en la vanguardia y tiene las mejores producciones en su gran catálogo de series y películas.
A todos estos títulos, la plataforma tiene una de las películas más vista de la historia, que lleva por título Tácticas en el amor.
Esta producción turca, continuación de una cautivadora historia ideal para disfrutar y deleitarse, está protagonizada por Demet Özdemir y Sükrü Özyildiz, quienes encarnan a Asli y Kerem respectivamente.
Netflix: de qué trata la película Táctica de amor
Kerem (Sükrü Özyildiz), un atractivo, mujeriego y exitoso ejecutivo de publicidad y Asli (Demet Özdemir), una famosa diseñadora de modas y célebre bloguera en la sombra, van a participar en un peligroso juego.
"Hacer que otra persona se enamore perdidamente de ellos". Él, por una apuesta con unos compañeros de trabajo y por un contrato encima de la mesa y Ella, para ir desarrollando la historia a través de su blog y como venganza al desengaño amoroso de una íntima amiga.
Ambos, sin fe ninguna en el amor y creyendo que San Valentín es el patrón de los valientes, comenzarán una puesta en escena que quizás no termine como ninguno de ellos esperaba.
Netflix: reparto de la película Tácticas de amor
- Demet Özdemir como Asli
- Sukru Ozyildiz en el papel de Kerem
- Deniz Baydar como Cansu
- Özgür Ozan interpretando a Servet
- Dogukan Polat como Emir
- Yasemin Yazici en el papel de Meltem
- Hande Yilmaz como Ezgi
Tráiler de la película Tácticas de amor
Dónde ver la película Tácticas de amor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.
- España: la película Tácticas de amor se puede ver en Netflix.