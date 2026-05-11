Netflix tiene la romántica película turca más sentimental y vista de la historia

Pero Netflix siempre está en la vanguardia y tiene las mejores producciones en su gran catálogo de series y películas.

A todos estos títulos, la plataforma tiene una de las películas más vista de la historia, que lleva por título Tácticas en el amor.

Esta producción turca, continuación de una cautivadora historia ideal para disfrutar y deleitarse, está protagonizada por Demet Özdemir y Sükrü Özyildiz, quienes encarnan a Asli y Kerem respectivamente.

Netflix: de qué trata la película Táctica de amor

Kerem (Sükrü Özyildiz), un atractivo, mujeriego y exitoso ejecutivo de publicidad y Asli (Demet Özdemir), una famosa diseñadora de modas y célebre bloguera en la sombra, van a participar en un peligroso juego.

tacticas

"Hacer que otra persona se enamore perdidamente de ellos". Él, por una apuesta con unos compañeros de trabajo y por un contrato encima de la mesa y Ella, para ir desarrollando la historia a través de su blog y como venganza al desengaño amoroso de una íntima amiga.

Ambos, sin fe ninguna en el amor y creyendo que San Valentín es el patrón de los valientes, comenzarán una puesta en escena que quizás no termine como ninguno de ellos esperaba.

Netflix: reparto de la película Tácticas de amor

Demet Özdemir como Asli

Sukru Ozyildiz en el papel de Kerem

Deniz Baydar como Cansu

Özgür Ozan interpretando a Servet

Dogukan Polat como Emir

Yasemin Yazici en el papel de Meltem

Hande Yilmaz como Ezgi

Tráiler de la película Tácticas de amor

Embed - Tráiler Tácticas en el amor

Dónde ver la película Tácticas de amor, según la zona geográfica