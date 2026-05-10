Netflix arrasa una comedia romántica española que aborda las enfermedades mentales con sensibilidad y humor, se trata de Loco por ella.
Netflix descolla con la comedia romántica española más sentimental del mundo
Netflix arrasa una comedia romántica española que aborda las enfermedades mentales con sensibilidad y humor
Carla y Adri (Álvaro Cervantes) se conocen una noche de fiesta y juntos deciden pasar una noche inolvidable, eso sí, no volverán a verse cuando salga el Sol.
Cuando Adri intente localizar al que podría convertirse en el amor de su vida, descubrirá que la joven se ha escapado de un hospital psiquiátrico.
Con la película Loco por ella de Netflix logra acercar al espectador al desconocido y silenciado mundo de las enfermedades mentales, siempre desde la elegancia, el respeto y la sensibilidad.
Netflix: de qué trata la película Loco por ella
Tras conocer y pasar una noche con Carla (Susana Abaitua), la chica de sus sueños, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que se ha escapado de un hospital psiquiátrico.
Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla, Adri se interna como un paciente más con el fin de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida para la revista Load.
Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí.
Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo.
Netflix: reparto de la película Loco por ella
- Álvaro Cervantes
- Susana Abaitua
- Luis Zahera
- Aixa Villagrán
- Txell Aixendri
- Nil Cardoner
Tráiler de la película Loco por ella
Dónde ver la película Loco por ella, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Loco por ella se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Loco por ella no está disponible en Netflix.
- España: la película Loco por ella no está disponible en Netflix.