Netflix descolla con la comedia romántica española más sentimental del mundo

Cuando Adri intente localizar al que podría convertirse en el amor de su vida, descubrirá que la joven se ha escapado de un hospital psiquiátrico.

Con la película Loco por ella de Netflix logra acercar al espectador al desconocido y silenciado mundo de las enfermedades mentales, siempre desde la elegancia, el respeto y la sensibilidad.

Netflix: de qué trata la película Loco por ella

Tras conocer y pasar una noche con Carla (Susana Abaitua), la chica de sus sueños, Adri (Álvaro Cervantes) descubre que se ha escapado de un hospital psiquiátrico.

loco

Locamente enamorado y dispuesto a hacer lo que sea para volver a verla, Adri se interna como un paciente más con el fin de conquistar a Carla y, de paso, escribir el mejor reportaje de su vida para la revista Load.

Pero, una vez dentro, no solo descubre que su historia de amor no es como él esperaba, sino que no va a ser tan fácil salir de allí.

Con la ayuda de Saúl (Luis Zahera), su compañero de habitación, Adri comenzará un viaje de aprendizaje que lo acercará al resto de pacientes y a Carla, y lo obligará a replantearse no solo su objetivo inicial sino su visión del mundo.

Netflix: reparto de la película Loco por ella

Álvaro Cervantes

Susana Abaitua

Luis Zahera

Aixa Villagrán

Txell Aixendri

Nil Cardoner

Tráiler de la película Loco por ella

Embed - Loco por ella | Tráiler Oficial | Netflix

Dónde ver la película Loco por ella, según la zona geográfica