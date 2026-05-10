Bailando sobre hielo llegó hace tiempo a Netflix, pero en las últimas semanas volvió a posicionarse entre las series y películas románticas más buscadas de la plataforma gracias a su historia emotivaya la confirmación del estreno de una nueva temporada.
Netflix tiene la serie romántica de solo 6 capítulos que todos están descubriendo en 2026
Es una de las propuestas románticas más aclamadas del catálogo de series y películas de Netflix. ¡Tendrá otra temporada!
La serie canadiense Bailando sobre hielo, de solo 6 capítulos, combina drama, romance y patinaje artístico en una trama intensa que atrapa desde el inicio. Basada en la novela de Jennifer Iacopelli, se mete de lleno en un mundo competitivo atravesado por la ambición, los celos y las segundas oportunidades.
Con un triángulo amoroso cargado de tensión y emociones, Bailando sobre hielo se convirtió en una de las propuestas románticas más recomendadas dentro de Netflix para quienes buscan maratonear series y películas.
Netflix: de qué trata la serie Bailando sobre hielo
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Bailando sobre hielo versa: “Una expatinadora regresa a la pista con una nueva pareja…, aunque no olvida a su excompañero, su primer amor”.
La serie Bailando sobre hielo narra la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora artística de 17 años que entrena intensamente junto a Brayden Elliott (Cale Ambrozic), su nuevo compañero sobre la pista. Ella forma parte de una familia con un legado histórico en el patinaje, pero ese prestigio se ve amenazado cuando la emblemática pista Russo entra en crisis económica debido al estilo de vida excesivo de su padre.
Con el objetivo de conseguir un patrocinio que permita salvar el centro de entrenamiento, Adriana y Brayden deciden fingir un romance fuera del hielo. La estrategia parece perfecta: los patrocinadores, los medios y las redes sociales creen en la imagen de la pareja ideal. Sin embargo, todo se vuelve más complejo cuando Freddie O’Connell (Olly Atkins), antiguo compañero deportivo de Adriana y su primer amor, reaparece inesperadamente, poniendo en riesgo tanto el plan como los sentimientos que creían tener bajo control.
Reparto de Bailando sobre hielo, serie de Netflix
- Madelyn Keys como Adriana Russo
- Alice Malakhov como Maria Russo
- Alexandra Beaton como Elise Russo
- Harmon Walsh como Will Russo
- Cale Ambrozic como Brayden Elliot
- Olly Atkins como Freddie O’Connell
- Meredith Forlenza como Camille St-Denis
- Niko Ceci como Charlie Monroe
- Millie Davis como Riley Monroe
Dónde ver la serie Bailando sobre hielo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bailando sobre hielo se puede ver en Netflix.