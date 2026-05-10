El thriller criminal de Netflix que arrasa con 4 capítulos y es aclamado por la crítica mundial

Netflix: de qué trata la serie criminal Una madre perfecta

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Una madre perfecta versa: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".

Cuando su hija es sospechosa de un asesinato, Héléne recurre a Vincent, un exnovio y abogado que busca aportar nueva evidencia al caso.

Esta es una de las series de Netflix más aclamadas por la crítica internacional por su contenido relacionado con la violencia hacia la mujer y el abuso de poder.

Netflix: tráiler de la serie Una madre perfecta

Embed - Una Madre Perfecta | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

Reparto de Una madre perfecta, el thriller criminal de Netflix

Julie Gayet

Tomer Sisley

Eden Ducourant

Andreas Pietschmann

Cyril Gueï

Fréderique Tirmont

Sylvain Dieuaide

Maxim Driesen

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Dónde ver la serie francesa Una madre perfecta, según la zona geográfica