Dentro de la plataforma de streaming de Netflix podemos encontrar un sinfín de series y películas para maratonear. Tal es el caso de Una madre perfecta, una miniserie francesa de apenas 4 capítulos que fue dirigida por Fred Garson y estrenada en 2022. Su trama, cargada de crimen y suspenso, ha sido elogiada por la crítica.
El thriller criminal de Netflix que arrasa con 4 capítulos y es aclamado por la crítica mundial
Tiene todo lo que esperas de un thriller criminal y arrasa entre las series y películas francesas de Netflix
"Tiene todo lo que esperas de un thriller criminal", sentenció Karina Adelgaard de Heaven of Horror. En esta serie surgen temas como la violencia contra la mujer y el abuso del poder, "todo acompañado de buenas actuaciones y el ritmo preciso de narración, para involucrar al espectador en el suspenso", declaró Lya Rosén de Diario La Tercera.
Netflix: de qué trata la serie criminal Una madre perfecta
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Una madre perfecta versa: "Una madre decidida a demostrar la inocencia de su hija termina descubriendo que la verdad duele... y que los límites entre víctima y victimario, a veces, se confunden".
Cuando su hija es sospechosa de un asesinato, Héléne recurre a Vincent, un exnovio y abogado que busca aportar nueva evidencia al caso.
Esta es una de las series de Netflix más aclamadas por la crítica internacional por su contenido relacionado con la violencia hacia la mujer y el abuso de poder.
Netflix: tráiler de la serie Una madre perfecta
Reparto de Una madre perfecta, el thriller criminal de Netflix
- Julie Gayet
- Tomer Sisley
- Eden Ducourant
- Andreas Pietschmann
- Cyril Gueï
- Fréderique Tirmont
- Sylvain Dieuaide
- Maxim Driesen
Dónde ver la serie francesa Una madre perfecta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Una madre perfecta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Una madre perfecta (The perfect mother) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Una madre perfecta se puede ver en Netflix.