El mendocino de 58 años que intenta cruzar a nado el Canal de la Mancha en una prueba extrema

Tiene una ventana concreta para intentarlo: entre el 1 y el 13 de junio. Y si lo logra, se convertirá en el segundo mendocino en conseguirlo, después de Gustavo Oriozabala, quien marcó el camino en este tipo de desafíos extremos.

Pero para entender por qué Darío llegó hasta acá, hay que mirar hacia atrás.

Empezó a nadar por necesidad pero se transformó en pasión

Su historia en el agua no empezó como una hazaña, sino como una necesidad. Hace 17 años, una doble rotura del tendón de Aquiles lo obligó a dejar los deportes de impacto. El agua apareció como rehabilitación. Y se transformó en pasión.

Desde entonces, no paró.

Cruzó el Canal de Beagle en 2017. Fue el primer argentino en competir en un Mundial de Natación de Invierno en Estonia en 2018. Sumó experiencias en Eslovenia, Finlandia y otros escenarios donde el frío no es un detalle, sino el protagonista.

Embed - La ejercitación en el Dique Potrerillos, donde encuentra trabas para continuar.

Hace poco, volvió a destacarse en Finlandia, en un mundial donde el termómetro marcaba 28 grados bajo cero en el aire y el agua rozaba el punto de congelación. Allí consiguió el tercer puesto en su categoría en los 100 metros pecho, con uno de los mejores tiempos del mundo.

También mantiene una presencia constante en El Calafate, donde este año volverá por cuarta vez consecutiva a nadar frente al Glaciar Perito Moreno, esquivando témpanos y enfrentando condiciones que para la mayoría serían impensadas.

Pero nada se compara con lo que viene.

El Canal de la Mancha no es solo distancia. Es resistencia pura. Son horas nadando sin traje de neopreno, con el cuerpo expuesto al frío, con mareas que pueden cambiar el rumbo en minutos. Es, en definitiva, una de las pruebas más exigentes del mundo.

Para llegar, hay requisitos. Validaciones. Pruebas en condiciones similares. Y ahí es donde Darío viene dando otra batalla, menos visible pero igual de desgastante.

Los obstáculos que encontró en el Dique Potrerillos para realizar su práctica

Su lugar de entrenamiento es el Dique Potrerillos. Pero en esta época del año, el nado está restringido por normativa general. Y aunque logró avanzar y realizar algunas prácticas necesarias, el proceso no ha sido sencillo.

El nadador necesitaba algo muy específico que acaba de conseguir: entrenar todos los días, incluso de noche. Porque el cruce del Canal puede comenzar en horarios extremos, entre las dos y las tres de la madrugada. El cuerpo debe estar preparado para eso.

Sin embargo, los protocolos, permisos y tiempos administrativos fueron un obstáculo. "Por suerte pudimos solucionarlo y estoy agradecido", dijo. Mientras otros integrantes del equipo argentino -con quienes compartirá la travesía- pueden entrenar con mayor libertad en sus ciudades, en Mendoza el contexto es distinto.

dario principal Darío Silva, nadador extremo, en El Calafate. Ahora el desafío es el Canal de la Mancha. Fotos: gentileza

Horas atrás mantuvo reuniones para destrabar la situación en medio del tiempo que apremiaba. El viaje está a la vuelta de la esquina.

Finalmente logró el objetivo.

Porque si algo define su recorrido es la persistencia. Nunca abandonó una competencia. Incluso con lesiones, con dolor, con condiciones extremas, siempre siguió adelante.

Trabaja en construcción en seco junto a su familia. De ahí salen los recursos para financiar cada viaje, cada inscripción, cada desafío. No hay sponsors millonarios detrás. Hay esfuerzo cotidiano.

Y hay, sobre todo, una convicción.

Darío no busca solo llegar. Busca probarse. Ir un poco más allá. Ver hasta dónde puede.

El Canal de la Mancha, el límite que pocos se animan a cruzar

El Canal de la Mancha aparece como esa frontera simbólica. Como ese límite que muchos imaginan y pocos se animan a cruzar.

En unas semanas, cuando se lance al agua fría del Atlántico, llevará mucho más que su entrenamiento: años de sacrificio, kilómetros acumulados en aguas heladas, historias de superación y una meta clara.

Desde Mendoza, desde Potrerillos, desde cada entrenamiento que logró sostener contra el tiempo, saldrá a buscarlo.

dario nadando Convicción y pasión profunda por este deporte que conlleva nadar en temperaturas extremas.

Y si lo consigue, no será solo una hazaña deportiva.

Será la confirmación de algo que él mismo repite, una y otra vez: que incluso los desafíos más extremos empiezan con una decisión. Y que, cuando esa decisión es firme, no hay frío, ni distancia, ni obstáculo que pueda detenerla.