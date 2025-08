El mendocino que desafía al hielo y que afrontará su tercer mundial de natación en aguas imposibles

Darío Silva nadador Llegando a la meta, sonriente y feliz, en una anterior competencia. Gentileza

Pero para Darío, de 57 años y oriundo de Luján de Cuyo, esto es mucho más que una competencia. Es una celebración del cuerpo, la mente y el espíritu:

"Hoy me siento pleno, no puedo creer todo lo que estoy viviendo. Representar a la Argentina es lo más emocionante que he vivido", dijo en diálogo con Diario UNO. Su emoción es tangible, y lo acompaña, siempre, su compañera de vida, con quien comparte esta aventura.