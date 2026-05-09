El camión más grande del mundo: una máquina de 360 toneladas con los neumático más potentes del planeta

El camión más grande del mundo: una máquina de 360 toneladas con los neumáticos más potentes del planeta

Se trata del camión BelAZ 75710, una gigantesca máquina creada por la empresa bielorrusa BelAZ. Diseñado para el transporte de enormes cantidades de material en explotaciones mineras, este vehículo incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas del sector. Su tamaño es tan descomunal que no puede circular por carreteras convencionales.

El camión BelAZ 75710 es una de las máquinas más grandes jamás construidas y se utiliza principalmente en proyectos mineros de gran escala. El trabajo que realiza equivale al de cinco camiones de construcción tradicionales, pero en mucho menos tiempo.

camión BelAZ 7571 (1)

Cómo es este gigante de la minería

Este camión

mide aproximadamente 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 8 metros de alto

tiene capacidad para transportar hasta 450 toneladas de carga

funciona con cuatro motores eléctricos de la marca Siemens, que generan un total de 1.200 kW y cerca de 6.500 caballos de potencia.

cuenta con dos motores diésel V16

posee una cilindrada de 65.000 centímetros cúbicos y consume hasta 400 litros de combustible por hora.

su sistema de refrigeración tiene una capacidad cercana a los 890 litros.

cada neumático mide cerca de 4 metros de diámetro, 1,5 metros de ancho y pesa más de 5 toneladas.

El camión BelAZ 75710 también demuestra hasta dónde ha llegado la tecnología aplicada al transporte pesado. Aunque utiliza motores diésel, gran parte de su funcionamiento depende de un sistema de transmisión eléctrica.