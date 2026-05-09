El camión más grande del mundo: una máquina de 360 toneladas con los neumático más potentes del planeta

A comienzos del siglo XX, los camiones cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Gracias a su capacidad para transportar cargas que ningún otro vehículo podía mover, revolucionaron el mundo del transporte y, con ello, también el de la construcción y la industria.
Con el desarrollo de las carreteras y el avance de la Revolución Industrial, estas enormes máquinas comenzaron a volverse cada vez más comunes. Sin embargo, hubo un modelo que llevó todo al extremo. No solo se convirtió en el camión más grande del mundo, sino también en el vehículo con los neumáticos más imponentes jamás fabricados.
El camión más grande del mundo: una máquina de 360 toneladas con los neumáticos más potentes del planeta
Se trata del camión BelAZ 75710, una gigantesca máquina creada por la empresa bielorrusa BelAZ. Diseñado para el transporte de enormes cantidades de material en explotaciones mineras, este vehículo incorpora algunas de las tecnologías más avanzadas del sector. Su tamaño es tan descomunal que no puede circular por carreteras convencionales.
El camión BelAZ 75710 es una de las máquinas más grandes jamás construidas y se utiliza principalmente en proyectos mineros de gran escala. El trabajo que realiza equivale al de cinco camiones de construcción tradicionales, pero en mucho menos tiempo.
Cómo es este gigante de la minería
Este camión
- mide aproximadamente 20 metros de largo, 10 metros de ancho y 8 metros de alto
- tiene capacidad para transportar hasta 450 toneladas de carga
- funciona con cuatro motores eléctricos de la marca Siemens, que generan un total de 1.200 kW y cerca de 6.500 caballos de potencia.
- cuenta con dos motores diésel V16
- posee una cilindrada de 65.000 centímetros cúbicos y consume hasta 400 litros de combustible por hora.
- su sistema de refrigeración tiene una capacidad cercana a los 890 litros.
- cada neumático mide cerca de 4 metros de diámetro, 1,5 metros de ancho y pesa más de 5 toneladas.
El camión BelAZ 75710 también demuestra hasta dónde ha llegado la tecnología aplicada al transporte pesado. Aunque utiliza motores diésel, gran parte de su funcionamiento depende de un sistema de transmisión eléctrica.