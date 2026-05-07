Al ser chofer profesional debía saber que la tolerancia es cero para el consumo de alcohol al momento de conducir. Pero no sólo no respetó esa norma, sino que también intentó brindar una insólita justificación ante las autoridades policiales de Buenos Aires que lo detuvieron en un control rutinario en los últimos días.
Un camionero fue detenido conduciendo alcoholizado y dijo que fue porque se comió "una empanadita"
El conductor arrojó un resultado de 0.65 gramos de alcohol en sangre, cuando la tolerancia es cero para choferes profesionales
El particular episodio tiene como protagonista a un chofer de camión fue infraccionado en un control que realizó personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en una de las rutas provinciales de Buenos Aires.
El operativo se llevó a cabo en la ruta provincial 2, a la altura de la localidad bonaerense de Etcheverry. En esa instancia es que arrojó un resultado de 0.65 gramos de alcohol en sangre durante un test de alcoholemia. Pero lo más llamativo fue el intento de explicación que hizo ante los uniformados.
La excusa del camionero alcoholizado
El operativo fue realizado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en rutas y caminos bonaerenses. Ante la infracción, personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedió a retener la licencia de conducir y labró el acta correspondiente conforme a la normativa vigente.
Al ser notificado del resultado, el camionero, de 49 años y oriundo de Ezeiza, intentó justificarse ante los agentes: “Comí una empanadita”. “Esto es un poquito más que una empanadita, ¿acompañada con un vinito o una cervecita?”, le preguntó la inspectora tras darle positivo el test. “Fui a buscar el camión y me invitó mi mamá una empanada”, fue la increíble justificación del chofer.
El procedimiento quedó registrado mediante las body cams utilizadas por el personal interviniente durante los operativos diarios de control que se realizan en Buenos Aires.
Desde la cartera provincial advirtieron sobre la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en el transporte de cargas, y remarcaron que “no hay excusas al volante”, ya que el consumo de alcohol pone en riesgo la seguridad vial.