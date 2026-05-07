Un camionero fue detenido conduciendo alcoholizado y dijo que fue porque se comió "una empanadita"

Embed #LaPlata “ME COMÍ UNA EMPANADITA”: UN CAMIONERO MANEJABA POR LA RUTA 2 CON 0,65 GRAMOS DE ALCOHOL EN SANGRE Y QUISO JUSTIFICARSE CON UNA EXCUSA INSÓLITA



El conductor, de 49 años y oriundo de Ezeiza, fue infraccionado a la altura de Etcheverry durante un control de seguridad vial… pic.twitter.com/KlNU6keKHn — 24con (@24conurbano) May 7, 2026

La excusa del camionero alcoholizado

El operativo fue realizado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los controles preventivos que se desarrollan en rutas y caminos bonaerenses. Ante la infracción, personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial procedió a retener la licencia de conducir y labró el acta correspondiente conforme a la normativa vigente.

Al ser notificado del resultado, el camionero, de 49 años y oriundo de Ezeiza, intentó justificarse ante los agentes: “Comí una empanadita”. “Esto es un poquito más que una empanadita, ¿acompañada con un vinito o una cervecita?”, le preguntó la inspectora tras darle positivo el test. “Fui a buscar el camión y me invitó mi mamá una empanada”, fue la increíble justificación del chofer.

El procedimiento quedó registrado mediante las body cams utilizadas por el personal interviniente durante los operativos diarios de control que se realizan en Buenos Aires.

Desde la cartera provincial advirtieron sobre la gravedad de este tipo de conductas, especialmente en el transporte de cargas, y remarcaron que “no hay excusas al volante”, ya que el consumo de alcohol pone en riesgo la seguridad vial.