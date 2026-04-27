Otra vez el alcohol al volante como protagonista. En este caso, dos conductores causaron accidentes en el Gran Mendoza en las últimas horas que, si bien no generaron lesiones graves, si arrojaron altos resultados de alcoholemia en el dosaje.
Dos conductores con más de 2 gramos de alcohol en sangre causaron accidentes en el Gran Mendoza
Los accidentes ocurrieron en las últimas horas e involucraron a un hombre y una mujer que manejaban con importantes grados de alcohol en sangre
En orden cronológico, el primero de los accidentes ocurrió en calles Espejo y Belgrano de Maipú. Cerca de las 20 del domingo, por esa última arteria, circulaba un hombre en un Fiat Duna en dirección al sur. Al llegar a la intersección, perdió el control del auto y terminó en el interior de un zanjón.
Personal policial y de Tránsito de Maipú se hizo presente en el lugar y realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó el resultado de 3 gramos de alcohol en sangre, 5 veces más que lo permitido por ley que es hasta 0,5.
Otro accidente por una conductora borracha
Ya en la madrugada del lunes, cerca de las 5, un hombre iba al mando de su auto VW Gol por Costanera en Guaymallén. Al llegar a la intersección con calle Reconquista, se cruzó en su camino un Fiat Argo y chocaron.
Este último vehículo era conducido por una mujer que tenía 2,29 gramos de alcohol en sangre, por lo que se dio intervención a la Policía y a la Justicia Contravencional. Las víctimas del accidente no sufrieron heridas de consideración.