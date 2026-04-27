Dos conductores con más de 2 gramos de alcohol en sangre causaron accidentes en el Gran Mendoza

En orden cronológico, el primero de los accidentes ocurrió en calles Espejo y Belgrano de Maipú. Cerca de las 20 del domingo, por esa última arteria, circulaba un hombre en un Fiat Duna en dirección al sur. Al llegar a la intersección, perdió el control del auto y terminó en el interior de un zanjón.

Personal policial y de Tránsito de Maipú se hizo presente en el lugar y realizó el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó el resultado de 3 gramos de alcohol en sangre, 5 veces más que lo permitido por ley que es hasta 0,5.