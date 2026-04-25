Accidente en Alta Montaña: rescataron a un motociclista en helicóptero y su estado es grave

El rescate en una zona de díficil acceso

Debido a la complejidad del cuadro y a las dificultades de acceso propias del lugar, se activó el operativo sanitario aéreo con el helicóptero Halcón II, que descendió en la zona para concretar el rescate.

motociclista herido en el límite de Las Heras y San Juan El motociclista fue trasladado al Hospital Central de urgencia. Tenía pérdida de conocimiento y varias fracturas.

Tras ser estabilizado, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Mendoza, donde quedó internado bajo atención médica.