Así fue el accidente en Maipú en el que murió una mujer de 74 años

El accidente en el que una mujer de 74 años murió en Maipú ocurrió entre una camioneta Amarok y una Ford Ranger sobre la ruta 14, en Barrancas en la tarde del sábado pasado. Este lunes se conoció cómo fue el choque que terminó con la vida de una persona gracias a las cámaras de seguridad de una bodega ubicada en el lugar.
El hecho ocurrió cuando una camioneta VW Amarok salía de la bodega Toso y estaba sobre la banquina. Todo cambió cuando una Ford Ranger que circulaba a alta velocidad hacia el oeste y en sentido contrario, impactó de lleno al otro rodado.
Este es el video del momento del accidente:
Como consecuencia del fuerte accidente, la mujer de 74 años que estaba como acompañante en la Amarok murió en el lugar.
Mientras que el conductor, de 76 años, sufrió varios golpes y fue internado en el Hospital Santa Isabel de Hungría. El conductor de la Ranger también terminó con herido tras el accidente y lo trasladaron al mismo nosocomio. Los dos fueron sometidos a test de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos.