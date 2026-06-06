Murió una mujer de 74 años en un accidente entre dos camionetas en Maipú

La Amarok salía desde el ingreso de la bodega, ubicado al sur de la calzada, cuando fue impactada por la Ford Ranger, que circulaba por Ruta 14 en dirección este-oeste.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos terminaron sobre la banquina sur de la ruta.

La víctima fatal fue identificada como M.M.V., de 74 años, quien viajaba como acompañante en la Volkswagen Amarok. Personal médico de una ambulancia privada constató su fallecimiento en el lugar.

El conductor de la Amarok, R.S., de 76 años, sufrió politraumatismos de carácter moderado y fue trasladado al Hospital Santa Isabel de Hungría. En tanto, el conductor de la Ford Ranger, F.C.N., también resultó herido con politraumatismos y trauma torácico, por lo que fue derivado al mismo centro asistencial.

Los controles de alcoholemia realizados a ambos conductores arrojaron resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de la Subcomisaría Barrancas, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal de Maipú. La Justicia investiga las circunstancias que derivaron en el accidente fatal.