El tatuaje en una zona genital que derivó en una detención por un posible abuso sexual

El hombre de 33 años acusado de abuso sexual ejerce como tatuador desde hace 14 años.

Shockeada, según su relato, la víctima logró apartar la máquina de tatuajes y le pidió irse. El ahora sospechoso le colocó un film protector en su parte íntima y aprovechó ese momento para introducirle los dedos.

La joven se fue del lugar saludando al tatuador y simulando que nada había pasado, pero una vez afuera del lugar entró en una situación de nervios. Llamó a una prima y le confesó lo que había ocurrido en medio de una crisis de angustia. Tiempo después comenzó con tratamientos psicológicos y psiquiátricos ya que tuvo dos intentos de suicidios. En diciembre de 2022, un familiar suyo encontró un escrito personal donde la estudiante relataba lo que había ocurrido. Con ese develamiento, vino la denuncia penal.

La causa penal por abuso sexual contra el tatuador

En marzo de 2023, el tatuador de 33 años fue citado por la Justicia y se le tomó una declaración informativa. Es decir, las autoridades no tenían pruebas suficientes para imputarlo pero le advertían que lo estaban investigando.

Con el reordenamiento de las Fiscalías en Junín, en 2026 el caso recayó en manos del fiscal Federico Bergamín quien reimpulsó la investigación y ordenó la detención del sospechoso el 18 de junio pasado. El hombre de 33 años fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por haber resultado un grave daño a la salud de la víctima. Como ese delito prevé de 8 a 20 años de cárcel, el tatuador quedó alojado en la cárcel y se solicitó la prisión preventiva en su contra.

El acusado de abuso sexual arriesga de 8 a 20 años de cárcel.

Además del relato de la víctima, la acusación se sostiene en otras dos pruebas fundamentales. Por un lado, los peritajes psicológicos informaron que la denunciante no tiene indicios de fabulación ni de fines gananciales. Por otro lado, después del episodio el tatuador le envió un mensaje a la chica diciendo: "Disculpá por lo de recién. No quiero que pienses mal. No se va a volver a repetir".

La defensa del tatuador imputado por abuso sexual

El sospechoso de 33 años declaró en el expediente. No negó el encuentro con la joven ni que haya existido la sesión, pero aseguró que no tuvo ninguna finalidad sexual sino que la tocó en su partes íntimas para tensar la zona genital al momento de realizar los trazos. Sobre el mensaje de celular que envió, aclaró que fue una forma de pedirle disculpas por "el dolor que había sentido".

En la audiencia de prisión preventiva, el abogado defensor Pedro Sosa planteó además que durante los 4 años que pasaron entre la denuncia y la detención, el tatuador se mantuvo sujeto a la investigación por lo que no hay riesgo de fuga. Por ende, solicitó su libertad o al menos un arresto domiciliario.

Tras escuchar los argumentos de las partes y atento a la complejidad de la causa por abuso sexual, la jueza María del Valle Sierra se tomó un cuarto intermedio para resolver la situación del sospechoso el próximo 6 de agosto.