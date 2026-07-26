La declaración del kiosquero búlgaro acusado de abusar a 3 empleadas: "Tengo problemas con la mafia de mi país"

El kiosco donde habría ocurrido los abusos sexuales.

Las pruebas contra el búlgaro acusado de abuso sexual

Todos se destapó en los primeros días de ese mes, cuando dos empleadas de 17 años quedaron envueltas en un robo que cometieron en el negocio del bulgaro donde trabajaban. Quedaron a disposición de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y ante las funcionarias de ese organismo confesaron que cometieron los hechos en venganza por los abusos sexuales que sufrieron por parte de su jefe.

Ambas víctimas declararon en cámara Gesell. Una de ellas detalló que estuvo 2 meses trabajando en el kiosco. Durante ese tiempo era común ver al dueño del comercio caminando en ropa interior o viendo pornografía con el volumen alto. En su relato afirmó que el 9 de abril el europeo le pidió que le llevara una café a la cama y en esa instancia aprovechó para abusarla sexualmente con acceso carnal por vía vaginal y anal.

La otra empleada, que llevaba un mes trabajando, aseguró que el hombre intentó tocarla en sus partes íntimas aunque no pasó a mayores ya que se defendió. A esas dos denuncias iniciales se sumó la de una tercera chica, quien también trabajaba para el kiosquero búlgaro, quien detalló que el hombre le mostró sus partes íntimas.

Por estos expedientes se encuentra imputado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y exhibiciones obscenas agravadas. El búlgaro fue detenido el 24 de junio pasado y la Fiscalía de Delitos Sexuales ya solicitó la prisión preventiva. Antes de que una jueza resuelva si sigue preso, la defensa del hombre expondrá sus argumentos en una audiencia que está prevista para fines de este mes.

La declaración del kiosquero

El kiosquero de 49 años quiso brindar declaración en el expediente. Si bien tiene ciertas dificultades para hablar y entender español, dijo que podía hacerlo sin la necesidad de un intérprete.

En su defensa, aseguró que nunca tuvo problemas con ninguna mujer. Para ejemplificar eso, relató en que su país natal un juez "me dio 240 mujeres de tráfico para cuidarlas. Por eso tengo problemas con la mafia de Bulgaria que las quiere traficar".

Claro que negó los hechos de abuso sexual, una hipótesis que su abogado defensor buscará defender con pruebas en la próxima instancia judicial para que logre recuperar su libertad.