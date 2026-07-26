"Tengo problemas con la mafia de mi país que quiere traficar mujeres". Con esa declaración, un búlgaro radicado desde hace años en Mendoza buscó defenderse de las 3 denuncias por abuso sexual que lo mantienen alojado en la cárcel. El europeo de 49 años, que montó un kiosco en una privilegiada zona comercial de Ciudad, está imputado por haber agredido a tres empleadas de su comercio.
La declaración del kiosquero búlgaro acusado de abusar a 3 empleadas: "Tengo problemas con la mafia de mi país"
El europeo está imputado en 3 expedientes por abuso sexual a las empleadas que trabajaban en su comercio ubicado en pleno centro. En los próximos días se definirá si sigue en la cárcel
A mediados de 2019, este hombre viajó desde su ciudad natal -Sofía, la capital de Bulgaria- hacia Mendoza. Lo hizo como parte de la empresa de ese país europeo que se montó en Lavalle para fabricar cartuchos de disparo para los aviones antigranizo. Dos años después, su contrato terminó pero decidió quedarse a probar suerte en la provincia.
Luego de montar un pequeño mayorista, consigo alquilar un inmueble en plena calle Garibaldi, a pocos metros del Hospital Central. En el fondo del terreno tenía una casa para vivir, mientras que en el frente montó un kiosco con una fuerte influencia de su Bulgaria natal: vendía desde café al paso y golosinas hasta zapatos. Sin embargo, en abril pasado quedó detenido.
Las pruebas contra el búlgaro acusado de abuso sexual
Todos se destapó en los primeros días de ese mes, cuando dos empleadas de 17 años quedaron envueltas en un robo que cometieron en el negocio del bulgaro donde trabajaban. Quedaron a disposición de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y ante las funcionarias de ese organismo confesaron que cometieron los hechos en venganza por los abusos sexuales que sufrieron por parte de su jefe.
Ambas víctimas declararon en cámara Gesell. Una de ellas detalló que estuvo 2 meses trabajando en el kiosco. Durante ese tiempo era común ver al dueño del comercio caminando en ropa interior o viendo pornografía con el volumen alto. En su relato afirmó que el 9 de abril el europeo le pidió que le llevara una café a la cama y en esa instancia aprovechó para abusarla sexualmente con acceso carnal por vía vaginal y anal.
La otra empleada, que llevaba un mes trabajando, aseguró que el hombre intentó tocarla en sus partes íntimas aunque no pasó a mayores ya que se defendió. A esas dos denuncias iniciales se sumó la de una tercera chica, quien también trabajaba para el kiosquero búlgaro, quien detalló que el hombre le mostró sus partes íntimas.
Por estos expedientes se encuentra imputado por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual simple y exhibiciones obscenas agravadas. El búlgaro fue detenido el 24 de junio pasado y la Fiscalía de Delitos Sexuales ya solicitó la prisión preventiva. Antes de que una jueza resuelva si sigue preso, la defensa del hombre expondrá sus argumentos en una audiencia que está prevista para fines de este mes.
La declaración del kiosquero
El kiosquero de 49 años quiso brindar declaración en el expediente. Si bien tiene ciertas dificultades para hablar y entender español, dijo que podía hacerlo sin la necesidad de un intérprete.
En su defensa, aseguró que nunca tuvo problemas con ninguna mujer. Para ejemplificar eso, relató en que su país natal un juez "me dio 240 mujeres de tráfico para cuidarlas. Por eso tengo problemas con la mafia de Bulgaria que las quiere traficar".
Claro que negó los hechos de abuso sexual, una hipótesis que su abogado defensor buscará defender con pruebas en la próxima instancia judicial para que logre recuperar su libertad.
En pocas palabras
- Kiosquero búlgaro: está imputado en 3 expedientes por abuso sexual a empleadas de su comercio.
- Declaración del imputado: afirmó tener problemas con la mafia de su país que quiere traficar mujeres.
- Próxima audiencia: se definirá si el hombre continúa en prisión preventiva.