Cometió un abuso sexual contra una menor de edad en Perú, escapó de su país natal, se mantuvo prófugo pero finalmente fue detenido en Mendoza.
Abusó de una menor de 14 años en Perú, se fugó de su país y fue detenido en Mendoza
El detenido, un peruano de 36 años, era intensamente buscado por la Justicia por el delito que había cometido en su país
El hombre, que tiene nacionalidad peruana y 36 años, era intensamente buscado por la Justicia tras el delito que había cometido en su país natal.
Sin embargo, tras el hecho que perpetró contra la niña de 14 años, se fugó de Perú y se emitió una alerta de captura internacional, respaldada por Interpol.
La detención en Mendoza
Personal de Gendarmería de Mendoza tenía el dato de que el abusador sexual había ingresado a Argentina y posiblemente estaba en Mendoza.
Con la autorización de la Justicia Federal, se realizó un allanamiento en la tarde del lunes donde el hombre, oriundo de la ciudad de Trujillo, terminó detenido. También se le incautó un teléfono celular.
El detenido fue trasladado a la Unidad Federal 32, ubicada en el edificio de Tribunales Federales. Ahora mantendrán contacto con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para efectuar la extradición del sujeto.