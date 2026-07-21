Abusó de una menor de 14 años en Perú, se fugó de su país y fue detenido en Mendoza

El peruano que fue detenido en Mendoza.

La detención en Mendoza

Personal de Gendarmería de Mendoza tenía el dato de que el abusador sexual había ingresado a Argentina y posiblemente estaba en Mendoza.

Con la autorización de la Justicia Federal, se realizó un allanamiento en la tarde del lunes donde el hombre, oriundo de la ciudad de Trujillo, terminó detenido. También se le incautó un teléfono celular.

El detenido fue trasladado a la Unidad Federal 32, ubicada en el edificio de Tribunales Federales. Ahora mantendrán contacto con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para efectuar la extradición del sujeto.