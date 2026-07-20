Incidentes en el Obelisco: corridas, detenidos y policías heridos tras el Mundial

El origen de los incidentes en el Obelisco

El ministerio de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que el saldo provisional de los enfrentamientos incluye al menos a ocho policías heridos con politraumatismos y cortes debido al impacto de elementos contundentes. Las ambulancias del SAME asistieron a los uniformados en el lugar y trasladaron a tres de ellos a hospitales cercanos para realizar estudios de mayor complejidad.

Asimismo, el sistema de atención médica de emergencia atendió a varios civiles con dificultades respiratorias por los gases y heridas leves causadas por las corridas masivas. Los daños materiales en el mobiliario urbano fueron cuantiosos, registrándose roturas en luminarias públicas, señales de tránsito y vidrieras de comercios de la zona afectada por el accionar vandálico.

Destrozos, corridas y detenidos en los alrededores del Obelisco.

Las autoridades policiales informaron la detención de 12 personas, imputadas por atentado y resistencia a la autoridad, además de daños al patrimonio público. Las filmaciones de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) están siendo analizadas por la Justicia para identificar a otros responsables de los desmanes.

El saldo de los incidentes en el Obelisco: heridos y destrozos

El fiscal interviniente dispuso que los capturados permanezcan incomunicados mientras se elevan las actas correspondientes y se evalúan los antecedentes penales de cada uno de los involucrados. Los operativos de custodia en los alrededores se mantuvieron reforzados hasta la madrugada para garantizar la total normalización del área y el trabajo de las cuadrillas de limpieza urbana.

Ante la gravedad de los hechos, las fuerzas de seguridad nacionales coordinaron un esquema de prevención con el gobierno nacional para evitar réplicas en otros puntos neurálgicos del país.

Comerciantes de la avenida Corrientes lamentaron las pérdidas materiales y exigieron un fondo de asistencia. "Es inadmisible que una celebración popular termine con nuestros negocios destruidos", expresaron en un comunicado conjunto donde solicitaron mayor presencia policial fija durante los fines de semana.

Detenidos por los incidentes en el Obelisco

Los destrozos en el mobiliario público incluyeron contenedores inteligentes, semáforos de última generación y paradas de colectivos totalmente desmanteladas. El jefe de gobierno porteño estimó que la reparación de los daños demandará una inversión millonaria que afectará los fondos destinados al mantenimiento de las comunas periféricas.

Los investigadores buscan determinar si los grupos violentos se organizaron de manera previa a través de plataformas digitales o si actuaron de forma espontánea.