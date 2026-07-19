Los hinchas reconocieron el esfuerzo de la Selección argentina y se festejó en las calles el subcampeonato

Los mendocinos que fueron a vivir el encuentro en las calles céntricas, en especial el Kilómetro Cero, y quienes los vieron por TV en sus casas, quisieron celebrar y reconocer con orgullo a los jugadores de Lionel Scaloni y despedir a Lionel Messi, que tuvo en la Copa Mundial de Fútbol 2026 su "último tango" en la máxima competencia de la FIFA.

Así se festejó el subcampeonato mundial de la Selección argentina

Festejo entre amigos en el Kilómetro Cero. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En familia, solos. o con amigos, se homenajeó a la Selección argentina, que dejó el alto el orgullo argentino en la Final del Mundial 2016 contra España. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

El Kilómetro Cero de Mendoza se llenó de hinchas, pese ala derrota contra España en la gran final del Mundial 2026. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

En los barrios no faltó la pirotecnia, sintiendo que ser subcampeón también es valorable en una competencia donde estuvieron los mejores 48 selecciones de todo el planeta. Argentina dio pelea hasta el último segundo defendiendo la corona obtenida en Qatar 2026, que ahora quedó en las merecidas manos de la Selección de España.