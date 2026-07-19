Los grandes mueren de pie, y la Selección argentina dio una acabada muestra de coraje y valor deportivo, siendo superado en la cancha, con figuras lesionadas y un hombre menos, mantuvieron en vilo a España hasta el último segundo del tiempo suplementario.
Los hinchas reconocieron el esfuerzo de la Selección argentina y se festejó en las calles el subcampeonato
Pese a la derrota de la Selección argentina ante España en la final de Mundial 2026, la entrega de los jugadores fue reconocida por los hinchas en el Centro
Los mendocinos que fueron a vivir el encuentro en las calles céntricas, en especial el Kilómetro Cero, y quienes los vieron por TV en sus casas, quisieron celebrar y reconocer con orgullo a los jugadores de Lionel Scaloni y despedir a Lionel Messi, que tuvo en la Copa Mundial de Fútbol 2026 su "último tango" en la máxima competencia de la FIFA.
Así se festejó el subcampeonato mundial de la Selección argentina
En los barrios no faltó la pirotecnia, sintiendo que ser subcampeón también es valorable en una competencia donde estuvieron los mejores 48 selecciones de todo el planeta. Argentina dio pelea hasta el último segundo defendiendo la corona obtenida en Qatar 2026, que ahora quedó en las merecidas manos de la Selección de España.