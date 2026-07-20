Mundial 2030: la publicación de Alejandro Domínguez que ilusiona a los hinchas de la Selección argentina

Alejandro Domínguez con la Copa del Mundo y los anfitriones del Mundial 2030.

Esto sería posible si se acepta llevar de 48 a 64 la cantidad de selecciones participantes y aunque la decisión no está tomada el posteo de Domínguez, hablando de "una competencia con 64 equipos" permite ser optimistas con la posibilidad de que los hinchas argentinos puedan ver en casa a la Selección durante toda la fase de grupos.

Este domingo, apenas terminada la final, el propio Domínguez había posteado: "Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones querido Gianni Infantino y a todos los amigos de la FIFA por tan grande organización y felicidades España por ser el nuevo campeón del mundo".

"¡En 2030, nos vemos en casa con el sueño de jugarlo con 64 equipos para celebrar el centenario de la Copa del Mundo!", agregó.

Mundial 2030: fechas y sedes

Por ahora, el Mundial 2030, en el centenario de la competencia, comenzará el 8 y 9 de junio de ese año con los partidos inaugurales de Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que a partir del 13 y 14 de junio la competencia se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Si hay 48 selecciones, como ocurrió en 2026, Sudamérica tendrá solo 3 partidos y los otros 101, incluida la final del 21 de julio, se jugarán en España, Portugal y Marruecos.

Si se aumenta a 64 selecciones habría 24 partidos más en fase de grupos y Sudamérica pasaría a recibir 18 encuentros (6 en cada país).