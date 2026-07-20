Mundial 2030: la publicación de Alejandro Domínguez que ilusiona a los hinchas de la Selección argentina

A horas de haber finalizado el Mundial 2026 el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo una publicación que acrecentó la ilusión de los hinchas de la Selección argentina en vistas del Mundial 2030.
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo una publicación que acrecentó la ilusión de los hinchas de la Selección argentina para el Mundial 2030.
A horas de haber finalizado el Mundial 2026 el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, hizo una publicación que acrecentó la ilusión de los hinchas de la Selección argentina en vistas del Mundial 2030.
"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", indicó el dirigente paraguayo.
La Selección argentina, Uruguay y Paraguay ya saben que jugarán como locales su primer partido de la próxima Copa del Mundo, pero hay gestiones ante la FIFA para aumentar la cantidad de equipos participantes y que cada uno de los 3 países sudamericanos sea sede de todos los partidos de un grupo, es decir que pasaría de uno a 6 encuentros.
Esto sería posible si se acepta llevar de 48 a 64 la cantidad de selecciones participantes y aunque la decisión no está tomada el posteo de Domínguez, hablando de "una competencia con 64 equipos" permite ser optimistas con la posibilidad de que los hinchas argentinos puedan ver en casa a la Selección durante toda la fase de grupos.
Este domingo, apenas terminada la final, el propio Domínguez había posteado: "Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones querido Gianni Infantino y a todos los amigos de la FIFA por tan grande organización y felicidades España por ser el nuevo campeón del mundo".
"¡En 2030, nos vemos en casa con el sueño de jugarlo con 64 equipos para celebrar el centenario de la Copa del Mundo!", agregó.
Por ahora, el Mundial 2030, en el centenario de la competencia, comenzará el 8 y 9 de junio de ese año con los partidos inaugurales de Uruguay, Argentina y Paraguay, mientras que a partir del 13 y 14 de junio la competencia se jugará en España, Portugal y Marruecos.
Si hay 48 selecciones, como ocurrió en 2026, Sudamérica tendrá solo 3 partidos y los otros 101, incluida la final del 21 de julio, se jugarán en España, Portugal y Marruecos.
Si se aumenta a 64 selecciones habría 24 partidos más en fase de grupos y Sudamérica pasaría a recibir 18 encuentros (6 en cada país).