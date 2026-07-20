Antonela Roccuzzo y un mensaje para Messi que conmovió a todos: "Siempre vas a ser el mejor"

Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para Lionel Messi, su marido, una vez terminado el Mundial 2026 en el que la Selección argentina perdió la final con España.
Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para Lionel Messi una vez terminado el Mundial 2026.
Antonela Roccuzzo publicó un emotivo mensaje en las redes sociales para Lionel Messi, su marido, una vez terminado el Mundial 2026 en el que la Selección argentina perdió la final con España.
"Siempre vas a ser el mejor Leo Messi", indicó la esposa del capitán argentino y madre de sus 3 hijos Thiago, Mateo y Ciro.
"No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único", agregó Antonela a horas de que su marido haya culminado su sexto Mundial.
"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", indicó para acompañar dos imágenes icónicas de Messi en el Mundial: con la medalla de plata y tirado por el aire por sus compañeros tras una de las victorias conseguidas durante la competencia.
"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", finalizó.
Antonela Roccuzzo, siempre de perfil bajo, acompañó a Messi junto a sus hijos en cada uno de los 8 partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026.