Antonela Roccuzzo y un mensaje para Messi que conmovió a todos: "Siempre vas a ser el mejor"

"Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas", indicó para acompañar dos imágenes icónicas de Messi en el Mundial: con la medalla de plata y tirado por el aire por sus compañeros tras una de las victorias conseguidas durante la competencia.

"Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo", finalizó.

Antonela Roccuzzo, siempre de perfil bajo, acompañó a Messi junto a sus hijos en cada uno de los 8 partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026.