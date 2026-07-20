¿Por qué aparecen las mosquitas de la fruta en la cocina y cómo evitarlas?

En la mesa donde colocamos la canasta de fruta o en la cocina en general, ocasionalmente pueden aparecer pequeñas moscas rodeando las frutas u otros espacios de la habitación. No es normal tener siempre moscas de frutas y hay algunos motivos por los que pueden llegar a tu cocina. Te explico qué significa su presencia y cómo se pueden evitar.
Encontrar insectos en la cocina puede preocuparnos e incluso llevarnos a descartar la comida por miedo a que esté infectada o contaminada por culpa de los bichos. Las moscas son indicadores, como toda plaga de cocina, y suelen llegar a las frutas por razones puntuales. No son las moscas de los cultivos que afectan a la fruta durante su cosecha.
En la cocina también pueden aparecer otro tipo de insectos y animales pequeños como cucarachas, hormigas y ratas. Generalmente, las plagas aparecen en espacios como la cocina o el baño en busca de agua, refugio, un espacio para armar sus guaridas y atraídas por los restos de comida.
¿Qué son las moscas de la fruta y por qué aparecen en la cocina?
Ir a buscar una fruta para comer de postre y encontrarse con varias mosquitas rodeando la frutera es algo un poco desagradable, sobre todo cuando sucede dentro de casa.
Las moscas de la fruta son insectos pequeños que pertenecen a la especie Drosophila melanogaster. Este tipo de moscas llega a la cocina atraída por los azúcares de la fruta y por el olor a fermento que se desprende del alimento cuando ya está muy maduro.
Es muy normal encontrar moscas de frutas en las bananas, tomates, uvas, naranjas o melones que se almacenan a temperatura ambiente dentro de una frutera en la cocina.
Las moscas de la fruta también se esconden o resguardan en los recipientes de basura donde hay restos orgánicos de fruta u otros alimentos vegetales o con alto contenido de azúcar.
No solo se sienten atraídas por la fruta madura o en descomposición, también suelen estar en desagües, trapos o regillas húmedas y en la entrada de las tuberías.
¿Cómo se pueden evitar las moscas de la fruta en la cocina?
Si las moscas no se eliminan a tiempo o su llegada no se previene, no solo van a resultar muy molestas. Las moscas sobreviven en espacios más bien cálidos, como la cocina, y pueden comenzar a dejar larvas. Una hembra puede poner varias tandas de huevos antes de su muerte.
Para evitar su presencia en casa, el primer paso es guardar la fruta y verdura siempre cubierta en la heladera y nunca sobre la mesa sin una bolsa o recipiente hermético.
Elimina siempre la basura que contiene residuos orgánicos, seca bien los espacios húmedos de la cocina y lava los platos con restos de comida.