¿Por qué aparecen las mosquitas de la fruta en la cocina y cómo evitarlas?

¿Qué son las moscas de la fruta y por qué aparecen en la cocina?

Ir a buscar una fruta para comer de postre y encontrarse con varias mosquitas rodeando la frutera es algo un poco desagradable, sobre todo cuando sucede dentro de casa.

Las moscas de la fruta son insectos pequeños que pertenecen a la especie Drosophila melanogaster. Este tipo de moscas llega a la cocina atraída por los azúcares de la fruta y por el olor a fermento que se desprende del alimento cuando ya está muy maduro.

Es muy normal encontrar moscas de frutas en las bananas, tomates, uvas, naranjas o melones que se almacenan a temperatura ambiente dentro de una frutera en la cocina.

Suelen estar en frutas podridas o maduras.

Las moscas de la fruta también se esconden o resguardan en los recipientes de basura donde hay restos orgánicos de fruta u otros alimentos vegetales o con alto contenido de azúcar.

No solo se sienten atraídas por la fruta madura o en descomposición, también suelen estar en desagües, trapos o regillas húmedas y en la entrada de las tuberías.

¿Cómo se pueden evitar las moscas de la fruta en la cocina?

Si las moscas no se eliminan a tiempo o su llegada no se previene, no solo van a resultar muy molestas. Las moscas sobreviven en espacios más bien cálidos, como la cocina, y pueden comenzar a dejar larvas. Una hembra puede poner varias tandas de huevos antes de su muerte.

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Para evitar su presencia en casa, el primer paso es guardar la fruta y verdura siempre cubierta en la heladera y nunca sobre la mesa sin una bolsa o recipiente hermético.

Elimina siempre la basura que contiene residuos orgánicos, seca bien los espacios húmedos de la cocina y lava los platos con restos de comida.