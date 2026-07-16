El árbol que da uno de los frutos más deliciosos pero que nunca deberías tenerlo en casa

Esto se debe a que este árbol, con el paso del tiempo, puede llegar a tener un volumen importante, pero este no es lo único que crece, ya que sus raíces también lo hacen y son capaces de destruir cualquier superficie.

Ahora, si no queda otra o sí o sí se quiere tener una higuera, los expertos recomiendan colocar el árbol a no menos de 10 metros del cimiento más cercano y también lejos de las cañerías, para que estas no sean dañadas por las raíces.

Si se va a plantar un árbol así, es mejor colocarlo lejos de los cimientos, piletas y cañerías.

Cómo cuidar una higuera

Si acabas de plantar un árbol de higuera en tu casa, se deben saber algunos detalles para cuidar su crecimiento. Por un lado, necesita de un riego abundante y espaciado. Por ejemplo, una vez por semana la mayoría del año, excepto en verano, donde lo mejor es hacer dos a la semana.

Al regarlo de este modo, las raíces del árbol van a crecer hacia abajo para buscar el agua, lo que hará que el higuero sea más fuerte y estable y que sus raíces no salgan a la superficie.

En tanto, para que gane ramas y volumen, lo mejor es realizar el despunte en primavera, esto se hace al cortar las puntas de las ramas principales del árbol.