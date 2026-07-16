Bullrich y Villarruel protagonizaron un feroz cruce por la ley de tierras y la sesión del Senado

Patricia Bullrich volvió a ser muy crítica con la vicepresidenta por su intento de suspender la sesión de este jueves. Foto: X de Patricia Bullrich

La discusión escaló

A partir de ese momento, el intercambio subió de tono y dejó al descubierto las diferencias políticas entre ambas dirigentes.

Villarruel cuestionó el rumbo económico del gobierno y acusó al oficialismo de ignorar la realidad social. "La gente no tiene para comer, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia", expresó.

Bullrich defendió el proyecto al sostener que no implica vender el territorio nacional, sino generar condiciones para el desarrollo económico. "Los argentinos quieren progresar, no seguir siendo subdesarrollados", respondió.

La conversación terminó con acusaciones personales y reproches cruzados. Bullrich llegó a sugerirle a Villarruel que renunciara si no compartía el rumbo del gobierno, mientras que la vicepresidenta le respondió que ella defendía los intereses de Argentina y cuestionó su cercanía con la conducción política de Karina Milei.

Una relación cada vez más deteriorada

El episodio volvió a exponer la ruptura entre Villarruel y el núcleo duro del gobierno nacional, una relación que permanece deteriorada desde 2024 y que ya registró numerosos enfrentamientos públicos y privados.

La discusión también dejó en evidencia las diferencias internas respecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más sensibles que debatirá el Senado antes del receso invernal y que genera resistencia incluso entre sectores aliados por las modificaciones al régimen de compra de tierras por parte de extranjeros.

El cruce se produjo apenas horas después de otra polémica protagonizada por la vicepresidenta, quien calificó como "piratas usurpadores" a las autoridades británicas en un mensaje sobre el partido entre Argentina e Inglaterra, declaraciones que motivaron un reclamo diplomático del Reino Unido y volvieron a marcar diferencias con la estrategia internacional del presidente Javier Milei.