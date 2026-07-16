La interna del oficialismo sumó un nuevo capítulo de alta tensión. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, protagonizaron un fuerte cruce de mensajes por la sesión convocada para este jueves, en la que el oficialismo buscará avanzar con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que incluye la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Bullrich y Villarruel protagonizaron un feroz cruce por la ley de tierras y la sesión del Senado
La vicepresidenta intentó suspender el debate previsto para este jueves tras la clasificación de la Selección a la final del Mundial, pero la jefa del bloque libertario se negó
Según pubicó La Nación, el intercambio comenzó luego de la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra, resultado que clasificó al equipo a la final del Mundial. Villarruel planteó la posibilidad de postergar la sesión para que los legisladores pudieran participar de los festejos, pero también dejó en claro su rechazo al proyecto de ley, especialmente al capítulo vinculado a la venta de tierras.
"¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?", planteó la vicepresidenta. Bullrich respondió que era una oportunidad para "cambiar el país", mientras que Villarruel replicó que el oficialismo pretendía "vender el país" con una norma que consideró "indignante".
La discusión escaló
A partir de ese momento, el intercambio subió de tono y dejó al descubierto las diferencias políticas entre ambas dirigentes.
Villarruel cuestionó el rumbo económico del gobierno y acusó al oficialismo de ignorar la realidad social. "La gente no tiene para comer, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia", expresó.
Bullrich defendió el proyecto al sostener que no implica vender el territorio nacional, sino generar condiciones para el desarrollo económico. "Los argentinos quieren progresar, no seguir siendo subdesarrollados", respondió.
La conversación terminó con acusaciones personales y reproches cruzados. Bullrich llegó a sugerirle a Villarruel que renunciara si no compartía el rumbo del gobierno, mientras que la vicepresidenta le respondió que ella defendía los intereses de Argentina y cuestionó su cercanía con la conducción política de Karina Milei.
Una relación cada vez más deteriorada
El episodio volvió a exponer la ruptura entre Villarruel y el núcleo duro del gobierno nacional, una relación que permanece deteriorada desde 2024 y que ya registró numerosos enfrentamientos públicos y privados.
La discusión también dejó en evidencia las diferencias internas respecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más sensibles que debatirá el Senado antes del receso invernal y que genera resistencia incluso entre sectores aliados por las modificaciones al régimen de compra de tierras por parte de extranjeros.
El cruce se produjo apenas horas después de otra polémica protagonizada por la vicepresidenta, quien calificó como "piratas usurpadores" a las autoridades británicas en un mensaje sobre el partido entre Argentina e Inglaterra, declaraciones que motivaron un reclamo diplomático del Reino Unido y volvieron a marcar diferencias con la estrategia internacional del presidente Javier Milei.