Patricia Bullrich admitió que Javier Milei no tiene los votos necesarios para eliminar las PASO

Alfredo Cornejo en Tucumán. Ratificó su respaldo en líneas generales a Javier Milei Foto: Gobierno de Mendoza

No están los votos para eliminar las PASO

El gobierno nacional aspira a destrabar el debate en comisiones para llevarlo al recinto en septiembre. Sin embargo, al tratarse de una reforma electoral, requiere de mayorías agravadas (37 votos en el Senado y 129 en Diputados), un número inalcanzable para el oficialismo sin el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO.

Alfredo Cornejo ya ha manifestado en reiteradas ocasiones su defensa del sistema de PASO como una herramienta de ordenamiento político y transparencia democrática. Fiel a ese criterio, el mendocino avisó que mantendrá las PASO provinciales, lo que para algunos analistas debilita de forma directa la estrategia de la Casa Rosada de unificar un criterio de eliminación en todo el país. Esto, más allá del apoyo de Cornejo a Milei, ratificado en Tucumán en la celebración del Día de la Independencia.

También el santafesino Maximiliano Pullaro, el miércoles, en una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ratificó que en su provincia las PASO no se tocan.

Javier Milei participó este jueves del Tedeum por el 9 de Julio. Para eliminar las PASO no la tendrá fácil. Foto: Noticias Argentinas

El rechazo al sistema de "colectoras"

Para intentar seducir a los bloques aliados y a los gobernadores "sin tierra", el Ejecutivo nacional ofreció un polémico trueque: eliminar las PASO e implementar un sistema de colectoras. La idea es que los partidos provinciales puedan colgar sus listas de candidatos a diputados nacionales de la boleta presidencial de Javier Milei.

Esta estrategia tampoco prosperó. La propia Bullrich deslizó sus críticas al respecto ante la prensa. “Surgió una idea que estaban discutiendo de una colectora, que deforma un poco el sistema electoral”, señaló, aunque defendió la eliminación de las PASO bajo el argumento de que "es un sistema donde por ahí no compite nadie contra nadie".

En el Senado, la llave de la reforma la tienen los 10 legisladores de la UCR. La gran mayoría de ellos rechaza de plano las colectoras, aunque algunos sectores se muestran abiertos a discutir que las PASO dejen de ser obligatorias para los ciudadanos, pero manteniendo la estructura del sistema.

Con apenas 21 legisladores propios y un puñado de aliados firmes (como los gobernadores Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Raúl Jalil de Catamarca), La Libertad Avanza se encuentra muy lejos de los 37 senadores necesarios. Los mandatarios que aún no definieron su postura (Salta, Misiones, Jujuy y Santa Cruz) tampoco aportan el caudal necesario de bancas.

Diego Santilli y Patricia Bullrich tendrán un mes de intensas negociaciones para intentar destrabar un proyecto que hoy parece virtualmente empantanado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.