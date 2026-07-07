Alfredo Cornejo ratificó que en Mendoza sí habrá PASO en las elecciones 2027

El diplomático europeo elogió la actividad minera en Mendoza. Foto: archivo

Cooperación bilateral y minería sostenible

Más allá de la definición política, la reunión formal se dio en el marco del programa "Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea-MERCOSUR". Durante el intercambio, el embajador Erik Høeg felicitó a Cornejo por el rumbo de la política minera local

"Quiero felicitarlo por las medidas que ha tomado Mendoza en materia minera. La provincia tiene normas más restrictivas y eso es muy importante. Nosotros, los europeos, siempre estamos a favor de la sostenibilidad", afirmó el diplomático europeo.

Por su parte, el gobernador detalló los avances del sector, destacando la modernización del Código de Procedimiento Minero y el uso de tecnologías limpias. "PSJ Cobre Mendocino está incorporando maquinaria finlandesa que utiliza muy poca agua, la recicla y no emplea cianuro", explicó Cornejo, tras lo cual el embajador consideró que este perfil sustentable representa "una muy buena marca para Europa" y consultó sobre la posibilidad de realizar una segunda cumbre minera en la provincia.

Alfredo Cornejo recibió en el palacio gubernamental a Erik Høeg, embajador de la Unión Europea. Foto: Gobierno de Mendoza

Transición económica y potencial exportador

En el plano económico, Cornejo se mostró optimista respecto al rumbo del país, al que definió como "parte de la transición de un modelo a otro". Sostuvo que el sector productivo requiere previsibilidad y seguridad jurídica para invertir.

Finalmente, las autoridades dialogaron sobre el potencial exportador mendocino en sectores tradicionales como el vino y el aceite de oliva, y la posibilidad de coordinar proyectos vinculados a la energía. Høeg concluyó manifestando la total disponibilidad del bloque europeo para mantener un diálogo permanente y estrechar la cooperación con Mendoza.