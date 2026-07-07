El gobernador Alfredo Cornejo recibió este martes en Casa de Gobierno al embajador de la Unión Europea (UE) en Argentina, Erik Høeg. Si bien la agenda oficial estuvo centrada en inversiones, comercio y minería sostenible, el dato político quizás más fuerte de la jornada surgió casi sobre el final del encuentro cuando el gobernador ratificó que la provincia mantendrá las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios de 2027.
Alfredo Cornejo ratificó que en Mendoza sí habrá PASO en las elecciones 2027
Reunido con el embajador de la Unión Europea, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a decir que en la provincia no se suspenderán las PASO
La definición del mandatario mendocino cobra especial relevancia en el escenario político actual, donde a nivel nacional se mantiene un intenso debate e incluso el gobierno central impulsa la eliminación de las primarias.
"En Mendoza no vamos a suspender las PASO. En la provincia va a haber elecciones primarias”, enfatizó Cornejo al ser consultado por el diplomático sobre el panorama electoral. Distinto sería el caso a nivel nacional ya que en ese caso Mendoza respaldaría la eliminación de las Primarias.
Cooperación bilateral y minería sostenible
Más allá de la definición política, la reunión formal se dio en el marco del programa "Implementación del Acuerdo Interino de Comercio Unión Europea-MERCOSUR". Durante el intercambio, el embajador Erik Høeg felicitó a Cornejo por el rumbo de la política minera local
"Quiero felicitarlo por las medidas que ha tomado Mendoza en materia minera. La provincia tiene normas más restrictivas y eso es muy importante. Nosotros, los europeos, siempre estamos a favor de la sostenibilidad", afirmó el diplomático europeo.
Por su parte, el gobernador detalló los avances del sector, destacando la modernización del Código de Procedimiento Minero y el uso de tecnologías limpias. "PSJ Cobre Mendocino está incorporando maquinaria finlandesa que utiliza muy poca agua, la recicla y no emplea cianuro", explicó Cornejo, tras lo cual el embajador consideró que este perfil sustentable representa "una muy buena marca para Europa" y consultó sobre la posibilidad de realizar una segunda cumbre minera en la provincia.
Transición económica y potencial exportador
En el plano económico, Cornejo se mostró optimista respecto al rumbo del país, al que definió como "parte de la transición de un modelo a otro". Sostuvo que el sector productivo requiere previsibilidad y seguridad jurídica para invertir.
Finalmente, las autoridades dialogaron sobre el potencial exportador mendocino en sectores tradicionales como el vino y el aceite de oliva, y la posibilidad de coordinar proyectos vinculados a la energía. Høeg concluyó manifestando la total disponibilidad del bloque europeo para mantener un diálogo permanente y estrechar la cooperación con Mendoza.