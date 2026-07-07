Certificado Único de Discapacidad y transporte: ¿dónde hacer denuncias por incumplimientos?

Este sistema digital es complementario y opcional. Por lo tanto, las empresas de transporte están obligadas a aceptar tanto la acreditación mediante la tarjeta SUBE asociada como el CUD físico tradicional. Cualquier conducta que implique negar el 100% de descuento en el pasaje a quien acredite su condición por cualquiera de estas vías es pasible de sanciones.

En varios puntos de la Argentina, si un conductor o una línea de transporte te impide viajar, te exige pagar el boleto o desconoce la validez de tu certificado físico, podés canalizar tu reclamo ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

¿Dónde denunciar los incumplimientos del CUD?

Si un conductor o una línea de transporte te impide viajar, te exige pagar el boleto o desconoce la validez de tu certificado físico, podés canalizar tu reclamo ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a través de las siguientes vías oficiales:

Por teléfono (Línea gratuita): podés comunicarte al 0800-333-0300, de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 h.

Por internet (Trámite Online): ingresando al sitio web oficial del gobierno en la sección específica de la CNRT (argentina.gob.ar/transporte/cnrt).

De forma presencial: podés acercarte a la sede central de la CNRT, ubicada en Maipú 88 (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de lunes a viernes de 9 a 15 h, o en cualquiera de las delegaciones regionales distribuidas en todo el país.

Este trámite NO es obligatorio en la provincia de Mendoza. En caso de encontrarte en otra provincia, es muy probable que al momento de realizar la denuncia o el reclamo, pueden solicitarte información como la línea de colectivo involucrada, el número del interno, fecha y hora en la que ocurrió el suceso, lugar del hecho, etc.