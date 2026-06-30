El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público y gratuito que garantiza a las personas con discapacidad el acceso a sus derechos fundamentales en Argentina.
Uno por uno, los requisitos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad
Te explicamos cuáles son los documentos que la Junta Evaluadora suele pedir para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad
El CUD se rige bajo el amparo de las leyes nacionales 22.431 y 24.901, este documento asegura una cobertura médica del 100% en tratamientos, gratuidad en el transporte público terrestre y exenciones impositivas.
A pesar de ser un trámite voluntario, gratuito y personal, la legislación nacional exige una serie de requisitos que deben cumplirse para que la Junta Evaluadora otorgue este documento.
¿Cuáles son los requisitos a cumplir para obtener el CUD?
El proceso para poder obtener el CUD comienza pidiendo una reunión con una Junta Evaluadora que esté cerca del domicilio que figura en el DNI.
A continuación, una vez obtenido el turno, la persona con discapacidad debe reunir y presentar la siguiente documentación:
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Documento de Identidad: DNI original y legible del solicitante. En caso de menores de edad o personas bajo apoyo legal, se debe sumar la partida de nacimiento y el DNI del padre, madre o tutor a cargo.
Certificado Médico Original: Es el pilar del trámite. Debe ser emitido por el médico especialista tratante, contar con firma, sello y una antigüedad no mayor a los 6 meses (o 12 meses en algunas jurisdicciones). Debe detallar de forma clara el diagnóstico principal, los antecedentes de la enfermedad, el estado actual, las secuelas y el tratamiento sugerido.
Estudios Complementarios: Informes, radiografías, resonancias, audiometrías o estudios de laboratorio que respalden el diagnóstico médico. Estos informes deben ser originales y reflejar la evolución de la condición.
Planillas Específicas: Ciertas patologías complejas (como Esclerosis Múltiple o Retraso Madurativo) requieren la descarga y confección de formularios específicos provistos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Constancia de Cobertura Médica: En caso de poseer obra social o prepaga, se debe adjuntar fotocopia del carnet y el último recibo de sueldo del titular (o del familiar que lo tenga a cargo). Quienes no posean cobertura privada deben especificar que se atienden en el sistema de salud pública.
Es muy importante que la persona que quiera obtener el CUD asista a la cita presencial el día y el horario asignado. Caso contrario, el turno se dará por perdido.
En la Junta Evaluadora, un equipo conformado por profesionales de la salud y el área social (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) evalúa no solo el diagnóstico clínico, sino también el entorno y cómo la condición impacta en las actividades de la vida diaria del paciente.