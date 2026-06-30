Uno por uno, los requisitos para tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El CUD se rige bajo el amparo de las leyes nacionales 22.431 y 24.901, este documento asegura una cobertura médica del 100% en tratamientos, gratuidad en el transporte público terrestre y exenciones impositivas.

A pesar de ser un trámite voluntario, gratuito y personal, la legislación nacional exige una serie de requisitos que deben cumplirse para que la Junta Evaluadora otorgue este documento.